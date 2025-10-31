Netradiční zásah se udál 29. října. Krátce před jedenáctou hodinou policisty upozornil svědek na nebezpečí, které by mohla do sebe zaklesnutá zvířata způsobit.
„Vzhledem k tomu, že se souboj muflonů odehrál blízko silnice mezi Bochovem a Toužimi, byli nebezpeční i pro účastníky silničního provozu,“ konstatoval policejní mluvčí Jan Bílek.
Na místo proto okamžitě vyjela hlídka z obvodního oddělení Bochov. „Policisté ještě po cestě celou věc konzultovali s místními myslivci, kteří na místo taktéž vyrazili,“ popsal zásah Bílek.
U silnice policisté skutečně našli dva muflony, kteří se marně snažili rozplést. „Vzhledem k tomu, že se jim to nedařilo a samotným by se jim to nejspíše nepodařilo, tak jim policisté společně s myslivci pomohli,“ řekl mluvčí. Hlídka navíc dohlížela na to, aby se zvířata nedostala mezi auta.
Po několikaminutovém snažení byli mufloni opět volní a rozběhli se k lesu. Podobný zásah nepamatují ani operátoři tísňové linky 158, ani samotní zasahující policisté.
Jejich mluvčí vyzdvihl svědkovu všímavost. „Lidé mnohdy neváhají ani minutu, a pokud se jim něco nezdá, oznámí to na tísňovou linku 158. V tomhle případě stačilo málo a mohlo dojít k netradiční, ale možná i tragické dopravní nehodě,“ dodal Bílek.