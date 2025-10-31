Mufloni se při souboji zaklesli rohy, v klinči mohli ohrozit projíždějící auta

Autor:
  11:13
Nejen s lidskými rváči, ale také s těmi zvířecími se občas potýkají policisté. U silnice na Karlovarsku mezi Bochovem a Toužimí tak před několika dny řešili souboj dvou muflonů. Ti se po vzájemném konfliktu dostali svými rohy do klinče, z něhož se sami nedokázali vyprostit.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Netradiční zásah se udál 29. října. Krátce před jedenáctou hodinou policisty upozornil svědek na nebezpečí, které by mohla do sebe zaklesnutá zvířata způsobit.

„Vzhledem k tomu, že se souboj muflonů odehrál blízko silnice mezi Bochovem a Toužimi, byli nebezpeční i pro účastníky silničního provozu,“ konstatoval policejní mluvčí Jan Bílek.

Kanci, srny i laně. Divoká zvěř často končí na silnici pod koly aut

Na místo proto okamžitě vyjela hlídka z obvodního oddělení Bochov. „Policisté ještě po cestě celou věc konzultovali s místními myslivci, kteří na místo taktéž vyrazili,“ popsal zásah Bílek.

U silnice policisté skutečně našli dva muflony, kteří se marně snažili rozplést. „Vzhledem k tomu, že se jim to nedařilo a samotným by se jim to nejspíše nepodařilo, tak jim policisté společně s myslivci pomohli,“ řekl mluvčí. Hlídka navíc dohlížela na to, aby se zvířata nedostala mezi auta.

Ploty podél D6 budou pevnější, ochrání řidiče před srážkou se zvěří

Po několikaminutovém snažení byli mufloni opět volní a rozběhli se k lesu. Podobný zásah nepamatují ani operátoři tísňové linky 158, ani samotní zasahující policisté.

Jejich mluvčí vyzdvihl svědkovu všímavost. „Lidé mnohdy neváhají ani minutu, a pokud se jim něco nezdá, oznámí to na tísňovou linku 158. V tomhle případě stačilo málo a mohlo dojít k netradiční, ale možná i tragické dopravní nehodě,“ dodal Bílek.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Litvínov konečně vyhrál, dařilo se Kometě i lídrovi. Sparta nezvládla nájezdy ve Varech

Sedmnácté kolo hokejové extraligy nabídlo několik zajímavých momentů. Poslední Litvínov se konečně dočkal výhry, s Libercem slaví triumf 4:3 po prodloužení, ačkoliv musel otáčet. Lídr z Třince si...

Dvě nehody na stejné silnici z Karlových Varů, hasiči z vozů vyprošťovali raněné

Hned dvě vážné nehody na hlavním tahu z Karlových Varů do Chomutova zaměstnaly o víkendu záchranáře. Už v sobotu se u obce Damice jen kousek za Ostrovem srazily dva osobní automobily, zranění utrpěli...

Nechce být poslancem. Starosta a náměstek hejtmanky Kubis z ANO mandát odmítne

Starosta Sokolova a náměstek hejtmanky Karlovarského kraje Petr Kubis (ANO) odmítne funkci poslance, kterou získal v říjnových volbách z posledního místa kandidátky. Kubis o tom ve středu informoval...

Cesta do nitra sopky. Návštěvníky nejvíc zajímá, kde byl kráter, říká průvodce

Premium

Když se řekne Komorní hůrka u Františkových Lázní, snad každý v Česku ví, že se jedná o jednu z nejmladších sopek ve střední Evropě. Méně známý už je fakt, že se zde před časem podařilo obnovit a...

Dálnice D6 ve směru na Karlovy Vary stála. Na Sokolovsku ji uzavřela nehoda

Dálnici D6 na Sokolovsku uzavřela odpoledne ve směru na Karlovy Vary zhruba na dvě hodiny nehoda tří osobních aut. Nikdo se při ní nezranil.

Mufloni se při souboji zaklesli rohy, v klinči mohli ohrozit projíždějící auta

Nejen s lidskými rváči, ale také s těmi zvířecími se občas potýkají policisté. U silnice na Karlovarsku mezi Bochovem a Toužimí tak před několika dny řešili souboj dvou muflonů. Ti se po vzájemném...

31. října 2025  11:13

Zemětřesné roje i minerální prameny. Vědci představí unikátní lokalitu

Popadané komíny a střešní tašky, rozpraskané zdi, rozbité nádobí. Ale i vyschlé studny a pokles vydatnosti minerálních pramenů ve Františkových Lázních. Zemětřesení s epicentrem u obce Nový Kostel,...

31. října 2025  8:52

Kauza podvodů s řidičáky bobtná. Policie z podplácení obvinila dalších 11 lidí

Z podplácení obvinili kriminalisté dalších 11 lidí v kauze podvodů při získávání řidičských oprávnění na Chebsku. Devíti žadatelům o řidičák a dvěma zprostředkovatelům hrozí až šestiletý trest odnětí...

30. října 2025  14:05

Kolem sesterny s nožem v zubech. Pacient hrozil personálu nemocnice, chtěl léky navíc

Dramatické chvíle zažil personál rehabilitačního oddělení ostrovské nemocnice. Zavíracím nožem tam sedmatřicetiletý muž z Karlovarska vyhrožoval zdravotním sestrám. Nebyl spokojený s množstvím lékům,...

30. října 2025  10:32

Ve školce na Chebsku unikal plyn, děti s učitelkami musely do vedlejší budovy

V mateřské škole v Novém Kostele na Chebsku zasahovali ve čtvrtek ráno hasiči. Jejich výjezd si vyžádal únik plynu z tlakových lahví v přístěnku školky.

30. října 2025  10:12

Nechce být poslancem. Starosta a náměstek hejtmanky Kubis z ANO mandát odmítne

Starosta Sokolova a náměstek hejtmanky Karlovarského kraje Petr Kubis (ANO) odmítne funkci poslance, kterou získal v říjnových volbách z posledního místa kandidátky. Kubis o tom ve středu informoval...

29. října 2025  10:53,  aktualizováno  11:39

Muž spadl do čtyřmetrové vodovodní šachty, pomoc mu zavolali kolegové

U pádu člověka do čtyřmetrové hloubky zasahovali ve středu ráno hasiči a zdravotničtí záchranáři v Novém Sedle na Sokolovsku. Třiašedesátiletý muž tam spadl do vodovodní šachty nedaleko místní...

29. října 2025  9:50

Po výbuchu plynové lahve vzplála chatka na Karlovarsku, muž skončil v nemocnici

Po výbuchu plynové lahve shořela v úterý odpoledne chatka v zahrádkářské kolonii v Ostrově na Karlovarsku. Jeden člověk utrpěl zranění, řekl mluvčí karlovarských krajských hasičů Patrik Žižka.

28. října 2025  15:56

Dálnice D6 ve směru na Karlovy Vary stála. Na Sokolovsku ji uzavřela nehoda

Dálnici D6 na Sokolovsku uzavřela odpoledne ve směru na Karlovy Vary zhruba na dvě hodiny nehoda tří osobních aut. Nikdo se při ní nezranil.

28. října 2025  14:31,  aktualizováno  15:27

Milování v lese. Výstava dává nahlédnout do intimního života divočiny

Jak vypadají námluvy různých živočišných druhů? Jakým obtížím čelí oba partneři při předávání genetických informací? A jak zvířata prožívají své „soukromé“ chvilky? Odpovědi dává výstava Milování v...

28. října 2025  9:48

Advantage Consulting, s.r.o.
SVÁŘEČ (28 - 35.000 KČ)

Advantage Consulting, s.r.o.
Karlovarský kraj
nabízený plat: 28 000 - 35 000 Kč

Dalších 32 165 volných pozic

Vzdělávání učitelů v Chebu ohroženo, pobočka nemá zajištěné financování

Den před parlamentními volbami vláda premiéra Fialy schválila program na podporu přípravy učitelů druhého stupně a středních škol, zároveň speciálních pedagogů a psychologů. Pedagogickým fakultám...

27. října 2025  10:03

Dvě nehody na stejné silnici z Karlových Varů, hasiči z vozů vyprošťovali raněné

Hned dvě vážné nehody na hlavním tahu z Karlových Varů do Chomutova zaměstnaly o víkendu záchranáře. Už v sobotu se u obce Damice jen kousek za Ostrovem srazily dva osobní automobily, zranění utrpěli...

26. října 2025  15:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.