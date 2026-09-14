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Vyrazili spolu na houby, měli se sejít u auta. Na Sokolovsku se ztratil houbař

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  8:26

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Pátrání po 62letém Emilu Tkáčovi, který se ztratil při houbaření nedaleko Jindřichovic na Sokolovsku. (13. září 2026) | foto: Policie ČR

Od neděle pátrá policie po dvaašedesátiletém Emilu Tkáčovi, který se ztratil při houbaření nedaleko Jindřichovic na Sokolovsku. Na houbách byl od dopoledne se svým kamarádem, který na policii ohlásil, že se muž ztratil. Policisté spolu s hasiči po muži pátrali, ale dosud jej nenalezli, řekla v pondělí ráno krajská policejní mluvčí Kateřina Pešková.

Oznamovatel naposledy viděl svého kamaráda, když od komunikace vedoucí na Mezihorskou zamířil směrem k Jedlovníku a k silnici II/210. Muži byli domluveni, že se později sejdou u vozidla. Pohřešovaný však na domluvené místo nedorazil.

Pátrání po 62letém Emilu Tkáčovi, který se ztratil při houbaření nedaleko Jindřichovic na Sokolovsku. (13. září 2026)

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Pohřešovaný Emil Tkáč je 175 centimetrů vysoký, hubené postavy, má prošedivělé vlasy a bradku. Na sobě měl maskáčové oblečení a holínky. Mobilní telefon u sebe nemá. Podle dostupných informací pohřešovaný muž netrpí žádnou vážnou nemocí.

Po přijatém oznámení policisté okamžitě zahájili pátrání. Na místo vyjel velitel policie, policejní hlídky a také policejní psovodi se služebními psy. Do pátrací akce se následně zapojili také hasiči. Pátrání v současné době pokračuje.

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V případě jakýchkoliv informací k pohřešovanému muži mohou lidé volat na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obrátit na nejbližší policejní služebnu.

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