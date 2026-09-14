Vyrazili spolu na houby, měli se sejít u auta. Na Sokolovsku se ztratil houbař

Oznamovatel naposledy viděl svého kamaráda, když od komunikace vedoucí na Mezihorskou zamířil směrem k Jedlovníku a k silnici II/210. Muži byli domluveni, že se později sejdou u vozidla. Pohřešovaný však na domluvené místo nedorazil.
Pohřešovaný Emil Tkáč je 175 centimetrů vysoký, hubené postavy, má prošedivělé vlasy a bradku. Na sobě měl maskáčové oblečení a holínky. Mobilní telefon u sebe nemá. Podle dostupných informací pohřešovaný muž netrpí žádnou vážnou nemocí.
Po přijatém oznámení policisté okamžitě zahájili pátrání. Na místo vyjel velitel policie, policejní hlídky a také policejní psovodi se služebními psy. Do pátrací akce se následně zapojili také hasiči. Pátrání v současné době pokračuje.
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V případě jakýchkoliv informací k pohřešovanému muži mohou lidé volat na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obrátit na nejbližší policejní služebnu.