„Ve středu 13. srpna po jedenácté hodině jsme přijali oznámení o nálezu muže bez známek života u jedné menší obce na Chebsku,“ potvrdil policejní mluvčí Jan Bílek.
Na místo vyjela sanita a lékař systému rendez vous. „Muž, ročník 1950, utrpěl zranění neslučitelná se životem. Lékař konstatoval jeho smrt,“ uvedla Simona Kratochvílová, mluvčí Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje. Následně přijel koroner.
Policisté ve věci neshledali cizí zavinění. „Případem se nadále zabývají kriminalisté a ve věci byla nařízena soudní pitva,“ doplnil Bílek.
Bližší informace nebude policie i s ohledem na pozůstalé poskytovat.
