Na Chebsku našli v zaparkovaném autě muže s prostřelenou hlavou

Autor:
  9:50
Policisté a záchranka zasahovali ve středu dopoledne u silnice mezi Lázněmi Kynžvart a Velkou Hleďsebí na Chebsku. V zaparkovaném autě zde svědci nalezli pětasedmdesátiletého muže se střelným poraněním hlavy. Pokusy o jeho záchranu byly marné.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

„Ve středu 13. srpna po jedenácté hodině jsme přijali oznámení o nálezu muže bez známek života u jedné menší obce na Chebsku,“ potvrdil policejní mluvčí Jan Bílek.

Na místo vyjela sanita a lékař systému rendez vous. „Muž, ročník 1950, utrpěl zranění neslučitelná se životem. Lékař konstatoval jeho smrt,“ uvedla Simona Kratochvílová, mluvčí Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje. Následně přijel koroner.

Policisté ve věci neshledali cizí zavinění. „Případem se nadále zabývají kriminalisté a ve věci byla nařízena soudní pitva,“ doplnil Bílek.

Bližší informace nebude policie i s ohledem na pozůstalé poskytovat.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Pec zachraňuje deset let. Nevěděl jsem, co mě čeká, vzpomíná na začátky patriot

Jen zarostlý kopec s pozůstatky zdiva, které nebylo přes nálety stromů a keřů vůbec vidět. Tak ještě nedávno vypadalo místo, kde stojí historická vysoká pec v Šindelové na Sokolovsku. Na první pohled...

Tragédie v Karlových Varech, turistka zemřela po pádu ze schodů u hotelu

Tragicky skončila návštěva turistky v Karlových Varech. Osmačtyřicetiletá žena se smrtelně zranila, když zakopla a spadla ze schodů u hotelu. Případem se zabývali i policisté, kteří ale předběžně...

Na fotbalové hřiště se vřítilo auto, řidič vystřelil z plynovky. Šlo mi o život, tvrdí

Střelbou z plynové pistole vygradoval v sobotu večer spor dvou znepřátelených skupin v Toužimi. Po fotbalovém zápase vjelo na místní hřiště auto, kde jeho řidič vystřelil z plynové pistole. Šofér se...

Kolemjdoucí stočil řeč na sex, pak ženu před očima jejího synka zkusil znásilnit

Dramatické chvíle prožila na sklonku července žena v Chodově na Sokolovsku. Během procházky se k ní připojil muž, který se ji snažil znásilnit. A to před zraky jejího pětiletého syna. Ženu povalil na...

Zájem o lety z Karlových Varů roste, příští rok přibudou další destinace

Letiště Karlovy Vary hlásí nebývalý zájem o přepravu do dovolenkových destinací v Bulharsku a Turecku. Lety do Antalye a Burgasu jsou zpravidla plně obsazené. Pro příští rok proto Karlovarský kraj...

Na Chebsku našli v zaparkovaném autě muže s prostřelenou hlavou

Policisté a záchranka zasahovali ve středu dopoledne u silnice mezi Lázněmi Kynžvart a Velkou Hleďsebí na Chebsku. V zaparkovaném autě zde svědci nalezli pětasedmdesátiletého muže se střelným...

14. srpna 2025  9:50

Kvůli plynové pistoli vtrhl do bytu a zmlátil své známé. Za chvíli už měl želízka

Nezvanou návštěvu měli dva muži v bytě v Chodově na Sokolovsku. Jejich známý z Karlovarska si tam večer přišel pro plynovou pistoli. Získal ji až poté, co oba zbil a jednoho z nich přiškrtil. Za...

13. srpna 2025  13:43

Vězeň podal žalobu kvůli ponižujícím návštěvám, u soudu však neuspěl

Je ponižující, když za mnou přijdou bezúhonní rodiče na návštěvu do věznice a je mezi námi dělicí stěna. Kontakt tak máme jen prostřednictvím sluchátka, stěžoval si u Krajského soudu v Plzni...

13. srpna 2025  12:55

Cheb je Evropským městem sportu 2026, titul oslaví řadou sportovních akcí

Město Cheb získalo titul Evropské město sportu 2026. Radnice o tom v úterý informovala na svých webových stránkách. Ocenění a titul uděluje organizace ACES Europe – European Capitals and Cities of...

13. srpna 2025  9:36

Řidič se po divoké honičce s policií snažil hlídce u kolejiště zmizet po svých

V dramatickou honičku se změnila rutinní silniční kontrola v Karlových Varech. Řidič namísto aby zastavil, začal hlídce ujíždět. Pronásledování skončilo až v Chodově, kde se ještě muž pokusil...

12. srpna 2025  11:56

Týdenní odstávka se protáhla. Bazén v lázních se otevře na začátku září

Na téměř dva měsíce se plánovaně protáhla každoroční týdenní odstávka bazénu v karlovarských Alžbětiných lázních. Po nutných opravách, kvůli kterým bylo nutné bazén úplně vypustit, se začne pomalu...

12. srpna 2025

Na fotbalové hřiště se vřítilo auto, řidič vystřelil z plynovky. Šlo mi o život, tvrdí

Střelbou z plynové pistole vygradoval v sobotu večer spor dvou znepřátelených skupin v Toužimi. Po fotbalovém zápase vjelo na místní hřiště auto, kde jeho řidič vystřelil z plynové pistole. Šofér se...

11. srpna 2025  15:54

Ztráta Sokolovské uhelné přesáhla dvě miliardy, klesá i počet zaměstnanců

Skupina firem Sokolovské uhelné skončila loni ve ztrátě téměř 2,2 miliardy korun. V roce 2023 byla v zisku 885 milionů. Skupině výrazně klesly tržby na 5,2 miliardy korun z předloňských téměř 11...

11. srpna 2025  11:29

Kdysi vedl k útočišti šlechtičny, teď po mostku chodí svatební průvody

Upravené cestičky pod korunami vzrostlých stromů, ukázky zahradní architektury, řada drobných staveb, památek a soch. Nechybí vodní plochy, skalnaté rokle i romantické vyhlídky. Parku kolem zámku...

11. srpna 2025  9:54

Karlovarský kraj podpoří filmaře, kteří budou natáčet v regionu. Rozdá miliony

Třicet milionů korun plánuje Karlovarský kraj nabídnout filmovým a televizním produkcím, aby v regionu natáčely. Cílem je propagace zajímavých a výjimečných lokací v regionu, ale i nárůst služeb díky...

10. srpna 2025  6:34

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Pec zachraňuje deset let. Nevěděl jsem, co mě čeká, vzpomíná na začátky patriot

Jen zarostlý kopec s pozůstatky zdiva, které nebylo přes nálety stromů a keřů vůbec vidět. Tak ještě nedávno vypadalo místo, kde stojí historická vysoká pec v Šindelové na Sokolovsku. Na první pohled...

9. srpna 2025  8:21

Obec Slatina zanikla kvůli železné oponě, rodáci na ni ale nezapomněli

Na samotné hranici s Německem, šest kilometrů západně od Tří Seker na Chebsku, ležela vesnice Slatina, německy Lohhäuser. Těsně po druhé světové válce tu ve více než dvou desítkách domů žilo téměř...

8. srpna 2025  10:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.