Chci se zabít, volal muž policistům. Hlídka ho našla v řece, zasáhl vyjednavač

Autor:
  11:50
S úmyslem spáchat sebevraždu se na tísňové lince policie svěřil šestačtyřicetiletý muž. Karlovarští policisté vyjeli na místo, které popsal, tam jej ale neobjevili. Až po pár minutách ho našli skoro uprostřed řeky Ohře.

Se záměrem dobrovolně odejít z tohoto světa se muž policistům svěřil ve středu 13. srpna krátce po 17. hodině. Podrobně popsal místo, kde je, tam jej ale policejní hlídka nenašla.

Muž mezitím opakovaně volal na tísňovou linku, při telefonátu policisty vulgárně urážel. „Po několika minutách se jim muže podařilo vypátrat v ulici Jateční, kde stál přibližně pět metrů od břehu v řece Ohři,“ popsal situaci policejní mluvčí Jan Bílek.

Mladík odešel spáchat sebevraždu, policejní pes ho dostihl na hraně lomu

Se členy hlídky ovšem muž odmítal spolupracovat. Podobně se vedlo i přivolaným hasičům. Policisté proto na místo přivolali vyjednavače. „Policistce se po příjezdu na místo podařilo s mužem navázat kontakt, přičemž začal spolupracovat,“ řekl mluvčí.

Výsledkem bylo, že se po pár minutách muž vrátil zpět na břeh. Agresivní nálada a vulgární mluva jej ale ani na souši neopustily. Možná i proto, že v jeho krvi v té chvíli kolovalo 0,76 promile alkoholu.

Muže následně ošetřila posádka záchranářů. „Poté bylo rozhodnuto o převozu muže na psychiatrické oddělení do nemocnice v Ostrově,“ dodal Jan Bílek.

