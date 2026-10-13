Dva muži se pobili v nemocnici, policisté hledají svědka jejich rvačky

Případ se odehrál v první polovině července. „Krátce před dvanáctou hodinou polední došlo na jedné z chodeb ve zdravotnickém zařízení v Karlových Varech ke slovní rozepři mezi dvěma muži,“ uvedl policejní mluvčí Jan Bílek.
Na chodbě karlovarské nemocnice nejdříve zněly nadávky, později se do sebe oba aktéři potyčky pustili i fyzicky. „Oba utrpěli zranění, se kterými museli být následně ošetřeni,“ popsal následky rvačky Bílek.
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Napadený měl rozlámanou čelist, málem přišel o oko. Pět let se zdá útočníkům moc
V té době na chodbě, kde si oba muži nejdříve nadávali, pak se i pobili, seděl muž na snímku.
„Žádáme osobu zachycenou na fotografii, aby se obrátila přímo na policisty z obvodního oddělení Karlovy Vary – město, nebo na kterékoliv obvodní oddělení, a pomohla tak s objasněním případu,“ vyzval muže policejní mluvčí. Ozvat se ale mohou i ti, kteří jej znají.
Karlovarští policisté nemocniční potyčku řeší pro podezření ze spáchání přečinů výtržnictví a ublížení na zdraví.