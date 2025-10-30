Kauza podvodů s řidičáky bobtná. Policie z podplácení obvinila dalších 11 lidí

Petr Kozohorský
  14:05
Z podplácení obvinili kriminalisté dalších 11 lidí v kauze podvodů při získávání řidičských oprávnění na Chebsku. Devíti žadatelům o řidičák a dvěma zprostředkovatelům hrozí až šestiletý trest odnětí svobody. Počet obviněných od roku 2022 stoupl už na 43.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Martin Stolař, MAFRA

Aktuálně jedenáctičlennou skupinu obviněných tvoří devět žadatelů o řidičské oprávnění skupiny B a dva zprostředkovatelé.

„Od konce května do konce října kriminalisté z Odboru hospodářské kriminality Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje zahájili trestní stíhání dalších 11 osob ve věku od 21 do 54 let, které obvinili ze spáchání zločinu podplácení,“ uvedla policejní mluvčí Kateřina Pešková.

Úplatky i padělání lékařských zpráv. Z podvodů s řidičáky je obviněno 17 lidí

V případě prokázání viny hrozí všem nově obviněným trest odnětí svobody až na šest let. Kriminalisté je stíhají na svobodě.

Od října roku 20222 v souvislosti s touto kauzou kriminalisté obvinili už 43 lidí. „Převážně se jednalo o žadatele, kteří přišli o řidičské oprávnění z důvodu porušování právních předpisů. Část z nich byli i žadatelé, kteří nikdy nevlastnili žádné řidičské oprávnění,“ konstatovala Pešková.

Kuriózní je v tomto ohledu případ pětatřicetiletého muže, který se za úplatu pokoušel složit závěrečnou zkoušku, což se mu ale ani po dvou pokusech nepodařilo. Napotřetí za sebe poslal bratra, který už řidičák má. „Ale ani ten po třech dalších pokusech zkoušku úspěšně nevykonal,“ uvedla letos v květnu mluvčí.

Další švindly v autoškolách. Na třetí pokus poslal bratra řidiče, ten taky neuspěl

První pětici lidí obvinili kriminalisté už v říjnu 2022 z přijetí úplatku, podplácení, zneužití pravomoci úřední osoby a padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu. Mezi obviněnými byl tehdy i zkušební komisař.

Při domovních prohlídkách tehdy kriminalisté zajistili více než 400 tisíc korun v hotovosti, techniku jako například počítače nebo mobilní telefony, a také razítko lékaře, které zadržení používali k vystavování padělků lékařských zpráv.

30. října 2025  14:05

