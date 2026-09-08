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Jelena střelil cizinec z auta a bez povolení. Soud mu vzal pušku a vyměřil pokutu

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  10:01

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Jelen, kterého osmačtyřicetiletý cizinec střelil v rozporu s českými zákony. | foto: Policie ČR

Na loveckou vášeň doplatil osmačtyřicetiletý cizinec. Při návratu z legálního lovu na Chebsku střelil u Křepkovic jelena siku, který stál u silnice. Ani se při tom neobtěžoval vystoupit z auta. Policie ho obvinila z pytláctví a pokusu o krádež. Soud mu zabavil zbraň a vyměřil pokutu.

Do křížku s českými zákony se cizinec dostal na sklonku srpna, kdy byl legálně na lovu na Chebsku.

„Po návratu z lovu do místa, kde byl ubytován, uviděl krátce před 22. hodinou na poli poblíž Křepkovic u Teplé stojícího jelena siku. Vzal svou opakovací pušku značky Blaser a přímo z vozidla jedním výstřelem jelena usmrtil,“ řekl policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

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Cizinec přitom podle vyjádření policie neměl povolení lovit v dané lokalitě. Skoleného jelena se pokusil dotáhnout do svého vozu, v tom mu ale zabránili členové myslivecké stráže.

„Ti byli poblíž a uslyšeli výstřel. Cizince následně zajistili, aby nemohl místo opustit a vše oznámili na tísňovou linku 158,“ uvedl mluvčí. Hlídka mariánskolázeňských policistů cizince zadržela. Poté jej obvinili z pytláctví a pokusu o krádež.

O svou opakovací puško cizinec rozhodnutím soudu přišel. Navíc musí zaplatit pokutu.

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Jeho prohřešek řešili policisté ve zkráceném přípravném řízení, což je rychlá forma vyšetřování méně závažných trestných činů s maximálním trestem odnětí svobody do pěti let.

„Samosoudkyně Okresního soudu v Karlových Varech následně rozhodla, že cizinec je vinen a byl odsouzen k propadnutí věci, tedy opakovací pušky značky Blaser včetně zásobníků a střeliva,“ řekl k rozsudku Kopřiva.

Vedle toho nesmí cizinec po dobu pěti let lovit. „Navíc je povinen uhradit 50 tisíc korun jako náhradu škody za usmrceného jelena,“ dodal k verdiktu soudu mluvčí.

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