Policie prověřuje násilné úmrtí ženy v Karlových Varech, zadržela muže

Krajští kriminalisté aktuálně prověřují násilné úmrtí ženy v Karlových Varech. K události došlo v jednom z místních domů, kde byla žena nalezena bez známek života.
„Na místě policisté zadrželi muže, který je podezřelý z tohoto násilného činu. Okolnosti případu nyní vyšetřují kriminalisté,“ sdělil redakci iDNES.cz mluvčí karlovarské policie Jan Bílek.
„Další informace k tomuto případu zveřejníme, jakmile to okolnosti dovolí,“ dodal Bílek.