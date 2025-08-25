Policistou i v civilu. Dopravák cestou na nákup načapal hříšníka za volantem

Znalost místních poměrů se Milanu Kováříkovi osvědčila 15. srpna. V Novém Sedle si na kruhovém objezdu všiml volkswagenu, za jehož volantem seděl dvaatřicetiletý muž z Chodova. Vzhledem k tomu, že měl z minulosti několik vroubků, se jej jal pronásledovat.
„Pronásledoval vozidlo přes Nové Sedlo do Vintířova až na okraj Chodova, kde dvaatřicetiletý řidič zastavil,“ uvedl mluvčí policie Jakub Kopřiva. V té době už policista v civilu telefonicky zalarmoval kolegy ve službě.
V Chodově se Milan Kovářík muži legitimoval a vyzval jej, aby společně počkali na příjezd hlídky. Něco takového ovšem neměl dvaatřicetiletý muž v úmyslu. Začal znovu ujíždět směrem na Chranišov. U pole poblíž rodinných domů automobil odstavil a dal se na útěk. Trénovanému policistovi ale ani po svých zmizet nedokázal.
Řidič se po divoké honičce s policií snažil hlídce u kolejiště zmizet po svých
Přivolaná hlídka z Chodova lustrací zjistila, že podezření jejich kolegy bylo na místě. Muž má vyslovený zákaz řízení až do prosince 2027.
V jeho prospěch nebude hrát ani fakt, že odmítl jak orientační zkoušku na alkohol a drogy, tak odebrání biologického materiálu pro expertizu.
„Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. V případě prokázání viny hrozí muži trest odnětí svobody až na dva roky,“ doplnil Kopřiva.
Podobné zásahy jsou podle statistik krajského ředitelství policie ojedinělé. Počin Milana Kováříka je teprve druhým případem za posledních 15 let, kdy dopravní policista v osobním volnu zadržel hříšníka za volantem.