VIDEO: Nebezpečné rozptýlení. Policie nasazuje proti telefonujícím řidičům motorku

„Záběry nejsou z žádné speciální akce, ale z běžného výkonu služby,“ řekl k videu mluvčí krajského policejního ředitelství Jan Bílek.
Od začátku letošního roku zaznamenali policisté takřka tisícovku podobných prohřešků. Vedle čtyř trestných bodů za telefonování za jízdy může řidič na místě dostat pokutu až 3 500 korun, ve správním řízení se pak sankce může vyšplhat až na deset tisíc.
|
Kousek od tragédie. Kamion se rozkymácel najetím na ostrůvek a málem smetl auto
Nepozornost za volantem, jejíž příčinou může být právě i telefonování, je přitom jednou z nejčastějších příčin dopravních nehod na českých silnicích.
Jenom v Karlovarském kraji jich policisté zatím v letošním roce řešili 1 529. „Zemřelo při nich deset lidí, přibližně 40 jich utrpělo těžká zranění,“ přiblížil smutnou statistiku Bílek.
|
I chodci mohou za nehody na přechodu. Nejčastěji nedávají pozor kvůli mobilu
Bezpečná jízda přitom začíná u plně soustředěného řidiče. Jakékoliv rozptýlení, třeba právě telefon, může mít tragické následky. Cesta k bezpečnějšímu provozu přitom není podle Bílka složitá.
Takřka každé moderní auto je totiž vybavené systémem handsfree, který umožňuje bezpečné telefonování. Pokud tímto zařízením vozidlo vybavené není, je nejbezpečnějším řešením zastavit a hovor, případně zprávu vyřídit ve stojícím voze. „Soustřeďte se pouze na řízení, život máme pouze jeden,“ shrnul prevenci mluvčí.