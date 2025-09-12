VIDEO: Nebezpečné rozptýlení. Policie nasazuje proti telefonujícím řidičům motorku

Autor:
  13:15
Čtyři trestné body na konto řidiče a až deset tisíc z jeho bankovního účtu. Taková je cena za telefonování při řízení. V Karlovarském kraji od začátku letošního roku policisté zjistili téměř tisíc případů, kdy si v rozporu se zákonem řidiči za volantem vyřizovali telefonní hovor. Jak ukazuje video, které zveřejnili, účinnou zbraní proti notorickým telefonistům je i policejní motorka.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Záběry nejsou z žádné speciální akce, ale z běžného výkonu služby,“ řekl k videu mluvčí krajského policejního ředitelství Jan Bílek.

Od začátku letošního roku zaznamenali policisté takřka tisícovku podobných prohřešků. Vedle čtyř trestných bodů za telefonování za jízdy může řidič na místě dostat pokutu až 3 500 korun, ve správním řízení se pak sankce může vyšplhat až na deset tisíc.

Kousek od tragédie. Kamion se rozkymácel najetím na ostrůvek a málem smetl auto

Nepozornost za volantem, jejíž příčinou může být právě i telefonování, je přitom jednou z nejčastějších příčin dopravních nehod na českých silnicích.

Jenom v Karlovarském kraji jich policisté zatím v letošním roce řešili 1 529. „Zemřelo při nich deset lidí, přibližně 40 jich utrpělo těžká zranění,“ přiblížil smutnou statistiku Bílek.

I chodci mohou za nehody na přechodu. Nejčastěji nedávají pozor kvůli mobilu

Bezpečná jízda přitom začíná u plně soustředěného řidiče. Jakékoliv rozptýlení, třeba právě telefon, může mít tragické následky. Cesta k bezpečnějšímu provozu přitom není podle Bílka složitá.

Takřka každé moderní auto je totiž vybavené systémem handsfree, který umožňuje bezpečné telefonování. Pokud tímto zařízením vozidlo vybavené není, je nejbezpečnějším řešením zastavit a hovor, případně zprávu vyřídit ve stojícím voze. „Soustřeďte se pouze na řízení, život máme pouze jeden,“ shrnul prevenci mluvčí.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Tekutý poklad z Bečova se vrátí do rodné Francie, lahve dostanou speciální péči

Část bečovského tekutého pokladu, tedy lahví s vínem a koňakem, který se před čtyřiceti lety našel v hradní kapli společně s relikviářem sv. Maura, čeká cesta za hranice. Nejvzácnější archivní vína,...

Mezi stánky na hlavní třídě v Karlových Varech spadl strom, zranil dva lidi

Na třídě T. G. Masaryka v Karlových Varech spadl v sobotu odpoledne strom na prodejní stánky. Podle náměstka krajských hasičů Dušana Uhlíka pád stromu zranil dva lidi, muž i žena skončili v nemocnici.

Obchvat vedený tunelem pod Karlovými Vary u komise neprošel, byl by neúměrně drahý

Se smíšenými pocity očekávají obyvatelé Karlových Varů dokončení dálnice D6, která má krajské město konečně rychle a bezpečně spojit s Prahou. Radost z nově dokončeného úseku u Hořoviček, který se...

Žena brutálně zabila kotě mačetou, nahrávkou se pak chlubila kamarádce

Až šest let vězení hrozí pětadvacetileté ženě ze Sokolova, která obzvláště trýznivým způsobem zabila kotě. Hrůzný čin si nahrávala na telefon, záznamem se pak pochlubila své známé. Kriminalisté...

Problematický chov desítek koček na Karlovarsku řeší policisté i veterináři

Zatím jako přestupek proti veterinárnímu zákonu řeší policisté chov koček v Hájku na Karlovarsku. Na neutěšený stav přibližně dvaceti zvířat upozornili úřady sousedé chovatele. Karlovarský útulek...

VIDEO: Nebezpečné rozptýlení. Policie nasazuje proti telefonujícím řidičům motorku

Čtyři trestné body na konto řidiče a až deset tisíc z jeho bankovního účtu. Taková je cena za telefonování při řízení. V Karlovarském kraji od začátku letošního roku policisté zjistili téměř tisíc...

12. září 2025  13:15

Náměstí v novém. Sokolov hledá projektanta, který centru vtiskne moderní tvář

Náměstí Budovatelů v srdci Sokolova by se mělo zásadně změnit. Tamní radnice z něj chce vytvořit reprezentativní prostor města. Na zem plánuje položit kamennou dlažbu, nové bude veřejné osvětlení i...

12. září 2025  9:17

Odpůrci stavby na Ryžovně u Božího Daru uspěli. Referendum bude, rozhodl soud

Současně s volbami do Poslanecké sněmovny se v Božím Daru na Karlovarsku uskuteční referendum o budoucnosti lokality Ryžovna. Jeho iniciátoři uspěli se žalobou u Krajského soudu v Plzni. Chtějí...

11. září 2025  14:15

Padli při osvobozování Aše, teď od města dostanou čestné občanství

Udělit čestná občanství in memoriam devíti vojákům US Army, kteří na Ašsku přišli o život v dubnu a květnu roku 1945 při osvobozování Československa od německé okupace, se rozhodli zastupitelé v Aši....

11. září 2025  9:20

Tekutý poklad z Bečova se vrátí do rodné Francie, lahve dostanou speciální péči

Část bečovského tekutého pokladu, tedy lahví s vínem a koňakem, který se před čtyřiceti lety našel v hradní kapli společně s relikviářem sv. Maura, čeká cesta za hranice. Nejvzácnější archivní vína,...

10. září 2025  15:25

Obchvat vedený tunelem pod Karlovými Vary u komise neprošel, byl by neúměrně drahý

Se smíšenými pocity očekávají obyvatelé Karlových Varů dokončení dálnice D6, která má krajské město konečně rychle a bezpečně spojit s Prahou. Radost z nově dokončeného úseku u Hořoviček, který se...

10. září 2025  13:27

Hospic v Nejdku se rozšíří o 47 lůžek, v plánu je přístavba za 120 milionů

Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče REHOS v Nejdku na Karlovarsku chystá rozšíření. Karlovarský kraj coby zřizovatel schválil vypracování projektové dokumentace k nové budově pro...

9. září 2025  14:46

Problematický chov desítek koček na Karlovarsku řeší policisté i veterináři

Zatím jako přestupek proti veterinárnímu zákonu řeší policisté chov koček v Hájku na Karlovarsku. Na neutěšený stav přibližně dvaceti zvířat upozornili úřady sousedé chovatele. Karlovarský útulek...

9. září 2025  11:44

Audit odhalil v krajské nemocnici nedostatky, i přesto hospodařila lépe

Hospodaření Karlovarské krajské nemocnice v letech 2023 a 2024 mělo řadu nedostatků. Ukázal to audit společnosti Deloitte Advisory, který si nemocnice nechala letos zpracovat. I přes zjištěná...

8. září 2025  14:54

V kraji je nízká porodnost, příčinu může pomoci odhalit i vyšetření spermatu

Do konce září si mohou muži, kteří přemýšlejí o založení rodiny, nechat zdarma vyšetřit kvalitu svých spermií. Cílem osvětové akce je zlepšit povědomost o reprodukčním zdraví v Karlovarském kraji,...

8. září 2025  13:15

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Tak chutná exotika. Sokolovské náměstí provoněla jídla ze všech koutů světa

Barevné kroje, hudba z různých koutů světa i ochutnávky exotických jídel. Staré náměstí v Sokolově ožilo o víkendu Dnem národnostních menšin. Akce se konala v rámci Dne horníků, kdy si celý region...

8. září 2025  9:40

Nový přechod v Tepličce umožní rybám přirozený pohyb přes jez na Teplé

Kaskáda tůní oddělených balvany vzniká kolem jezu v nezastavěné části obce Teplička na Karlovarsku. Povodí Ohře zde staví nový rybí přechod, který umožní vodním živočichům přirozeně a bezpečně...

7. září 2025  9:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.