Dvanáctiletá dívka, která ve Varech porodila, byla zřejmě znásilněna

Autor:
  12:24
Jako znásilnění vyšetřují podle informací iDNES.cz kriminalisté případ dvanáctileté dívky, která počátkem července porodila v karlovarské nemocnici zdravé dítě. Otcem je údajně její šestnáctiletý bratr.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Václav Šlauf, MAFRA

O vyšetřování pravděpodobného znásilnění jako první informovaly Novinky.cz, zdroj iDNES.cz ho potvrdil.

Policie však vzhledem k věku dívky nebude k případu podávat žádné bližší informace. Už dříve ovšem kriminalisté nařídili test otcovství.

Existuje totiž podezření, že otcem dítěte je šestnáctiletý bratr dívky. Ta přišla do nemocnice s bolestmi břicha, vyšetření ovšem prokázala, že je těhotná.

Podle serveru Krimi-Plzeň je dívka české dítě z naprosto běžné rodiny. Bratrovo jméno uvedla až po rozhovoru s psycholožkou, která byla k tomuto mimořádnému případu přivolána.

Dvanáctiletá dívka porodila v karlovarské nemocnici, otcem je údajně její bratr

Dívčin stav nikdo z blízkých nezaregistroval, což je podle odborníků minimálně zvláštní. Podle primáře Gynekologického oddělení a jednodenní péče Stodské nemocnice Michala Junka se dá těžko pochopit, že si těhotenství rodina dívky nevšimla. „Pokud byla dívka hubená, bylo by to o to víc vidět,“ uvedl.

Konkrétní případ z Karlových Varů ovšem nechtěl komentovat s poukazem na to, že nezná podrobnosti.

Případem se vedle kriminalistů zabývá rovněž orgán sociálně-právní ochrany dětí karlovarského magistrátu. Ani ten vzhledem k věku dívky nemůže poskytovat žádné informace.

Vstoupit do diskuse (16 příspěvků)

Nejčtenější

Dva mladíci přetočili v lese čtyřkolku. Jeden zemřel, druhého odvezl vrtulník

V lese na Sokolovsku zemřel po nehodě čtyřkolky dvaadvacetiletý muž. Dalšího šestadvacetiletého muže transportoval vrtulník s vážnými zraněními do nemocnice. Nehoda se stala v sobotu po 23. hodině. V...

Na Chebsku našli v zaparkovaném autě muže s prostřelenou hlavou

Policisté a záchranka zasahovali ve středu dopoledne u silnice mezi Lázněmi Kynžvart a Velkou Hleďsebí na Chebsku. V zaparkovaném autě zde svědci nalezli pětasedmdesátiletého muže se střelným...

Na polygonu BMW u Sokolova shořel testovací vůz. První takový incident, říká firma

Pět jednotek hasičů zasahovalo ve čtvrtek po poledni u požáru testovacího auta na polygonu automobilky BMW u Dolních Niv na Sokolovsku. Byl to první incident podobného typu v tomto testovacím...

Plavání mi připadalo nudné, říká Štybar. Teď se učí, jak plavat při triatlonu

Když Chris Froome při památné etapě Tour 2016 na Mont Ventoux utíkal k cíli bez zničeného kola, jeden z fanoušků potom na Twitteru vtipkoval: „Koupal se Chris ráno? Pokud ano, tak dnes absolvoval...

Dvanáctiletá dívka, která ve Varech porodila, byla zřejmě znásilněna

Jako znásilnění vyšetřují podle informací iDNES.cz kriminalisté případ dvanáctileté dívky, která počátkem července porodila v karlovarské nemocnici zdravé dítě. Otcem je údajně její šestnáctiletý...

Dvanáctiletá dívka, která ve Varech porodila, byla zřejmě znásilněna

Jako znásilnění vyšetřují podle informací iDNES.cz kriminalisté případ dvanáctileté dívky, která počátkem července porodila v karlovarské nemocnici zdravé dítě. Otcem je údajně její šestnáctiletý...

20. srpna 2025  12:24

Ve žlutické chovné stanici uhořelo pět fen, kotce patrně někdo zapálil

Oheň vzplál v noci na úterý v zahrádkářské kolonii ve Žluticích. Podle policistů někdo s největší pravděpodobností kotce v soukromé chovné stanici úmyslně zapálil. Případ vyšetřují pro podezření z...

20. srpna 2025  10:43

Chtěli zabít dozorce, soudí dvojici vězňů. Když jim plán nevyšel, zapálili celu

Loni v květnu se podle obžaloby pokusili dva vězni v káznici v Horním Slavkově zabít dozorce. Vyrobili si k tomu speciální bodný nástroj. Když jim plán nevyšel, v cele se zabarikádovali, zapálili...

20. srpna 2025  10:35

To je jízda! Klimeš skočil z Beskyd až do volejbalové reprezentace

Měří dva metry. Je samá ruka, samá noha, a tak není divu, že má přezdívku Komár... Blokař Antonín Klimeš zažívá pořádný vzestup. Loni s volejbalovými reprezentanty do 20 let vybojoval bronz na...

20. srpna 2025  7:59

Šance pro vysokoškoláky. Plány fakulty a kraje by mohly přinést lázeňské obory

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (FTVS UK) připravuje ve spolupráci s Karlovarským krajem vznik regionálního ústavu, který by mohl rozšířit dostupnost vysokoškolského vzdělávání v...

19. srpna 2025  11:12

Nadějný kvantový chemik ze Sadova míří na prestižní univerzitu do Oxfordu

Studovat obor kvantová výpočetní chemie na prestižní University of Oxford se chystá dvaadvacetiletý Jakub Dubský ze Sadova na Karlovarsku. Talentovaný mladík, který letos získal na Vysoké škole...

19. srpna 2025  9:55

Plavání mi připadalo nudné, říká Štybar. Teď se učí, jak plavat při triatlonu

Když Chris Froome při památné etapě Tour 2016 na Mont Ventoux utíkal k cíli bez zničeného kola, jeden z fanoušků potom na Twitteru vtipkoval: „Koupal se Chris ráno? Pokud ano, tak dnes absolvoval...

18. srpna 2025  15:47

Skauti staví „moudrou“ klubovnu za 25 milionů, shání peníze na vybavení

V Habartově na Sokolovsku pokračuje výstavba „moudré“ skautské klubovny skautského střediska Dýmka Habartov. Skauti si na základnu za zhruba 25 milionů korun sehnali peníze z několika různých zdrojů...

18. srpna 2025  14:03

Riziko lesních požárů roste, hasiči kvůli hrozbě apokalypsy mění taktiku

V souvislosti se změnou klimatu vzroste v nejbližších letech v Karlovarském kraji riziko lesních požárů. A to víc než čtyřnásobně. Zjistila to unikátní studie, kterou si hasiči nechali zpracovat na...

18. srpna 2025  9:25

Dva mladíci přetočili v lese čtyřkolku. Jeden zemřel, druhého odvezl vrtulník

V lese na Sokolovsku zemřel po nehodě čtyřkolky dvaadvacetiletý muž. Dalšího šestadvacetiletého muže transportoval vrtulník s vážnými zraněními do nemocnice. Nehoda se stala v sobotu po 23. hodině. V...

17. srpna 2025  11:24

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Střecha věže bývalé tvrze vzniká na základě historických fotografií

Věž bývalé tvrze v Pomezné na Chebsku bude už brzy vypadat jako kdysi. Památka aktuálně získává vysokou střechu, jejíž projekt vznikl podle dobových fotografií. Hotovo má být v září. Stavba, která je...

17. srpna 2025  10:30

Festival se inspiroval legendárním koncertem Beatles na střeše domu v Londýně

Když před deseti lety Ricardo Delfino uspořádal s přáteli v Karlových Varech první ročník akce Top RoofTop fest, splnil si tím sen. Díky žánrové otevřenosti, profesionálně zvládnuté produkci a...

16. srpna 2025  8:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.