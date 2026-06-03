Řidič dluží na pokutách téměř čtvrt milionu. Policisté udělali rázné opatření

Hlídka vozidlo značky Volkswagen zastavila kolem třiadvacáté hodiny v Bezručově ulici. Lustrací v databázi policisté přišli na to, že řidič má obří dluh.
„Celkem se jednalo o třiadvacet nedoplatků ve výši téměř 215 tisíc korun,“ konstatoval policejní mluvčí Jan Bílek. Dlužník odmítl na místě nedoplatky uhradit, proto mu policisté zadrželi registrační značky a zakázali mu další jízdu.
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„Nedoplatky na dopravních pokutách vybírá nejen celní správa, ale i vybrané útvary Policie ČR,“ upozornil Bílek. Zadržení registračních značek je jednou z pravomocí, které policisté vůči dlužníkům mohou použít.