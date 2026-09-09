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Žena podvodníkovi půjčila i platební kartu, při výběru ho zřejmě vyfotil bankomat

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  9:40

Po muži, kterého zachytila kamera u bankomatu ve Františkových Lázních, pátrají policisté. | foto: Policie ČR

S otřepanou historkou o investičním účtu, na kterém čeká větší suma peněz, kontaktoval pětašedesátiletou ženu z Chebska zatím neznámý muž. Poškozená mu neopatrně dala k dispozici svou bankovní kartu, ze které pachatel vybral peníze. Navíc jejím jménem uzavřel nejméně tři úvěry.

Podvodník ženu kontaktoval v první polovině července. „Sdělil jí, že má z předešlých investic na svém investičním účtu vyšší obnos peněz. Poté měl ženu nadále instruovat, aby se přihlásila do svého bankovnictví, což udělala,“ uvedl policejní mluvčí Jan Bílek.

Ženě následně přišel odkaz, na který klikla. Navíc muži osobně předala platební kartu s tím, že ji potřebuje kvůli čipování. „Neznámý pachatel si měl na jméno poškozené ženy nezjištěným způsobem uzavřít nejméně tři úvěry u různých společností,“ pokračoval mluvčí.

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Poškozená navíc následně zjistila, že z jejího účtu kdosi vybral finanční hotovost v jednom z bankomatů, a to zřejmě za užití její platební karty. Podvodník ženě způsobil škodu přibližně 120 tisíc korun.

V souvislosti s případem policisté pátrají po muži na fotografii.

„Muž se v době, kdy byla vybrána finanční hotovost z bankomatu ve Františkových Lázních, nacházel v blízkosti tohoto bankomatu,“ naznačil Bílek. Policisté žádají muže ze snímku, případně ty, kteří by jej poznali, aby se obrátili na františkolázeňské policisty.

Ti případ vyšetřují pro podezření ze spáchání přečinů úvěrový podvod, neoprávněný přístup k počítačovému systému a neoprávněný zásah do počítačového systému nebo nosiče informací a poškození cizích práv.

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Žena podvodníkovi půjčila i platební kartu, při výběru ho zřejmě vyfotil bankomat

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S otřepanou historkou o investičním účtu, na kterém čeká větší suma peněz, kontaktoval pětašedesátiletou ženu z Chebska zatím neznámý muž. Poškozená mu neopatrně dala k dispozici svou bankovní kartu,...

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