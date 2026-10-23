Všelék na kloubní neduhy nabízel muž v polovině července. Po krátké debatě oslovená žena souhlasila s nákupem zázračné masti a vydala se v doprovodu muže k nedalekému bankomatu. Tam vybrala potřebný obnos.
„Následně měl muž využít jejího vysokého věku, zdravotního omezení a bezbrannosti, a bez jejího souhlasu jí vzal z ruky finanční hotovost,“ konstatoval policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Muž navíc ze ženiny peněženky, kterou držela v ruce, odcizil další peníze. Pak jednoduše odešel.
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Senior uvěřil povídačkám o zázračných mastech, přišel o čtyřicet tisíc
Krádeží způsobil seniorce škodu 5 500 korun. Policisté se domnívají, že obětí mužova podvodného jednání mohli být i další lidé.
„Sokolovští policisté proto vyzývají další případné osoby, kterým muž podobně nabízel ‚zázračné mastičky‘, a mohly se tak stát obětí podvodného jednání, aby tuto skutečnost oznámily na bezplatnou telefonní linku 158,“ řekl Kopřiva.
Konkrétním případem okradené seniorky se policisté zabývají pro podezření z přečinu krádeže.