Po umoření dluhů z exekuce inkasovali zbylé peníze. Podvodníci získali 50 milionů

Petr Kozohorský
  13:16
Jednoduchý fígl, jak přijít k penězům, vymyslela čtveřice podvodníků. V exekučních řízeních vystupovali jako dlužníci či zmocněnci dlužníků. Na jejich konta pak putovaly peníze, které zbyly po umoření dluhů. Podle kriminalistů si takto přišli na více než padesát milionů, obviněným hrozí až deset let vězení.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Obvinění zjišťovali v exekučních řízeních ty dlužníky, kteří měli nemovitý majetek, a hodnota tohoto nemovitého majetku převyšovala vymáhanou dlužnou částku. V takovém případě by měl být přeplatek z prodeje nemovitosti, po úhradě všech dluhů a odměny exekutora, předán dlužníkovi,“ uvedl policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Právě za ně, případně za jejich zmocněnce se čtyři podvodníci vydávali. Pomáhali si padělanými doklady. „Od exekutorů si pak nechávali zasílat peníze na jimi ovládané bankovní účty zapsané na třetí osoby,“ konstatoval Kopřiva.

Kauza podvodů s řidičáky bobtná. Policie z podplácení obvinila dalších 11 lidí

S exekutory obvinění komunikovali e-mailem nebo datovou schránkou dlužníka nebo zmocněnce dlužníka, kterou ovládali na základě padělaných osobních dokladů.

„Rovněž padělali ověřovací doložky pošty na listinách, které poté nechali konvertovat do elektronické podoby a odeslali e-mailem nebo datovou schránkou exekutorskému úřadu jako pravé,“ upřesnil mluvčí. Poté, co exekutorský úřad zaslal peníze na určené účty, obvinění je obratem vybrali v hotovosti z bankomatu.

Podvodníci rovněž ovládli pomocí padělaných osobních dokladů statutární orgán obchodní společnosti se zahraničním vlastníkem a pokusili se formou takzvané dobrovolné dražby prodat její nemovitý majetek.

Exstarostu Abertam potrestali za dotační podvod. Stavbaře přeplácel, řekl soud

Takovým stylem přicházeli obvinění k penězům od roku 2021. Škoda, kterou napáchali, přesáhla 50 milionů korun. Od poloviny loňska čtveřici stíhají karlovarští hospodářští kriminalisté a jejich liberečtí kolegové. Skupinu obvinili pro trestné činy podvodu a padělání a pozměnění veřejné listiny.

„Při domovních prohlídkách byly zajištěny finanční prostředky v hotovosti ve výši téměř pět milionů korun,“ řekl mluvčí. Další peníze našli kriminalisté na účtech obviněných.

„Při prohlídkách byla rovněž zajištěna razítka se státním znakem, razítka rozhodců, padělané občanské a řidičské průkazy z několika evropských států a množství listinných důkazů,“ doplnil Jakub Kopřiva.

V případě prokázání viny hrozí čtveřici obviněných trest odnětí svobody až na deset let.

