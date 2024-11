Policistů je v regionu málo, města stále více spoléhají na strážníky

„Na posledním setkání ze zástupci Policie ČR jsem se dozvěděla, že na zdejší služebně chybí čtrnáct policistů,“ uvedla starostka Nejdku Ludmila Vocelková. „Samozřejmě jsme navýšili počty strážníků, nyní jich máme dvanáct. S policií úzce spolupracují, ve většině případů jsou u událostí ve městě první.“

Akční rádius státních policistů je totiž podle starostky velmi rozlehlý, až po Potůčky či Pernink. „Ještě bychom potřebovali přijmout dva strážníky, aby hlídky byly komplet tříčlenné, ale zatím se nám to nedaří,“ konstatovala starostka. Podle jejích slov město ročně vynakládá na činnost strážníků asi patnáct milionů korun.

Také v Aši chybí policisté a město tak posiluje obecní policii. „Co vím, tak v Aši chybí devatenáct policistů a další dva se chystají odejít. My máme podobně jako Nejdek dvanáct strážníků a potřebovali bychom ještě čtyři přijmout,“ popsal situaci v Aši tamní starosta Vítězslav Kokoř.

Přestože mzdy podle jeho názoru nejsou špatné, strážníci v Aši berou kolem 40 tisíc korun čistého, najít nové posily je ohromně obtížné. „Především kvůli podmínce, že pro tuto práci je potřeba mít maturitu,“ podotkl Kokoř s tím, že Aš ročně na městskou policii vydá částku přibližně 20 milionů korun.

Relativní novinkou je městská policie v Kraslicích. „Letos jsme ji zavedli,“ potvrdil starosta Kraslic Jan Šimek. „Zatím máme čtyři strážníky, pátého se nám nedaří najít. K tomu v Kraslicích pracují tři asistenti prevence kriminality. Jeden z nich má maturitu, možná by se právě on mohl stát příští rok strážníkem. Co se týče financí, chceme se vejít do 5 milionů. Kolem vzniku městské policie byla velká politická diskuze, a tak jsem musel slíbit, že víc to nebude,“ konstatoval starosta Šimek.

I on má informace, že policisté ve městě chybějí. „Kolik přesně, to nevím. Bohužel jediné, co jim můžeme nabídnout, jsou městské byty za symbolické nájemné. Držíme jich k tomu účelu několik, zatím jsme udali jeden. Podobný personální problém, jakým čelí policisté, mají i naši hasiči. A to přes skutečnost, že vzhledem k okolním lesům a rašeliništím patříme k oblastem s nejvyšším rizikem požárů v republice,“ dodal starosta Šimek.