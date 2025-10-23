Seniorka šla nad ránem ulicemi jen v noční košili, zamířila k lesíku u zahrádek

  12:48
Pouze v noční košili a pantoflích vyrazila v pondělí nad ránem do chebských ulic třiaosmdesátiletá seniorka. Do jejího hledání se okamžitě pustilo několik policejních hlídek, které správným směrem navedly záběry z městských kamer. Úspěch nakonec slavila psovodka Tereza Nováková a její svěřenec Kaly.

Psovodka Tereza Nováková a její svěřenec Kaly. Díky nim se podařilo v Chebu vypátrat seniorku. | foto: Policie ČR

Na lehce oděnou ženu upozornil v pondělí před čtvrtou hodinou ráno svědek, který ji viděl z okna. Podle něj směřovala do lesa u zahrádkářské kolonie.

Policisty nasměrovaly i záznamy městských kamer. „Po jejich zhlédnutí zjistili, kde se žena pohybovala naposledy,“ uvedl policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Do pátrání se podle něj vzhledem k chladnému ránu zapojilo několik hlídek.

Na Chebsku pátrají po seniorce, nemá u sebe mobil. Policie nasadila i vrtulník

Podpořila je i psovodka Tereza Nováková se psem Kalym. „Ten zachytil stopu u nedalekého parkoviště, následně navedl policisty až k lesnímu porostu v oblasti známé jako bývalý klášter,“ popsal pátrání Kopřiva. Tam se také podchlazenou a dezorientovanou seniorku podařilo asi po hodině pátrání najít.

Policisté ženě poskytli první pomoc, po pár minutách se jí ujala posádka zdravotnické záchranné služby. „Ženu jsme pro jistotu převezli na dovyšetření na interní ambulanci chebské nemocnice,“ uvedla Simona Kratochvílová, mluvčí záchranky s tím, že žena kromě podchlazení neměla žádné jiné problémy.

Zlodějku vyčenichal pes. Pod hromadou kradeného oblečení předstírala spánek

„Opět se prokázalo, že služební psi představují nenahraditelnou součást policejní práce, zejména při pátrání po pohřešovaných či hledaných osobách,“ okomentoval zásah Jakub Kopřiva. Čtyřnozí pomocníci díky mimořádně vyvinutému čichu dokážou zachytit i nepatrné pachové stopy a orientovat se v náročném terénu, kde by lidské možnosti byly omezené.

„V kombinaci s odbornou přípravou a zkušeností psovoda tvoří sehraný tým, který významně zvyšuje šance na úspěšné nalezení osob včas. Nasazení služebních psů tak hraje klíčovou roli nejen v pátracích akcích, ale i při ochraně života a zdraví lidí,“ dodal Kopřiva.

Služební pes v posledních dnech výrazně přispěl také například k nalezení myslivce, který u Tlumačova na Zlínsku při slézání z posedu uklouzl a po pádu strávil noc v kukuřičném poli.

