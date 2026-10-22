Pracovnice terénní sociální služby zalarmovala policisty v pondělí krátce po 16. hodině. Operátorovi tísňové linky řekla, že měla rozhovor se svou klientkou, který trpí psychickými problémy, a má strach, že by si mohla něco udělat.
Policisté zjistili, že pohřešovaná čtyřiačtyřicetiletá žena nejspíš užila vzala větší množství léků a měla by se pohybovat v lese poblíž Aše.
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„Lokalizací mobilního telefonu byla určena přibližná polohy pohřešované ženy, která následně v telefonním hovoru sociální pracovnici sdělila, že leží někde v lese, je zesláblá a nemůže jít dál,“ uvedl policejní mluvčí Jakub Kopřiva.
Vedle policejních hlídek, které si přizvaly na pomoc kynologa, se do pátrání zapojil i psovod horské služby. „Povolán byl také vrtulník Letecké služby Policisté České republiky s termovizí,“ doplnil Kopřiva.
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Ženu se podařilo objevit krátce po 20. hodině v nepřístupném lesním porostu, kde ležela zesláblá a podchlazená. „Policisté jí okamžitě poskytli potřebnou první pomoc, poté ji přemístili na plachtu a odnesli ke služebním vozidlům, kde již čekala i posádka zdravotnické záchranné služby,“ řekl mluvčí.
Na cestu v tmavém lese přitom shora svítil policejní vrtulník. „To transport výrazně ulehčilo,“ dodal Jakub Kopřiva. Podchlazenou ženu odvezla záchranka do chebské nemocnice.