Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Policie hledá vandala, který v Chebu nasprejoval svastiky. Zachytily ho kamery

Autor:
  9:58
Až tříleté vězení hrozí zatím neznámému muži, který minulý týden v noci posprejoval výlohu Svazu Němců na náměstí v Chebu. Vandala, po němž pátrají chebští policisté, zachytily bezpečnostní kamery. Policie záznam zveřejnila a žádá případné svědky, aby se přihlásili.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Případ policisté vyšetřují pro podezření ze spáchání přečinů poškození cizí věci a podněcování k nenávisti nebo násilí vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod.

Na výlohy Svazu Němců – region Chebsko a Komunitního osvětového společenství na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Chebu někdo nastříkal sprejem hákové kříže. (20. května 2026)

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

Pachateli tak hrozí až tříletý trest odnětí svobody. „Policisté se případem usilovně zabývají. Od samého počátku pracují s několika kamerovými záznamy. Zároveň policisté žádají případné svědky této události, kteří v inkriminovanou dobu místem projížděli či procházeli, aby volali na bezplatnou telefonní linku 158,“ uvedl policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Kamery zachytily muže ve středu 20. května krátce před druhou hodinou ranní na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Chebu.

Na výlohy Svazu Němců v Chebu nastříkal vandal hákové kříže, hledá ho policie

„Vedení města Chebu důrazně odsuzuje vandalský čin, ke kterému došlo dnes v noci. Věříme, že se Policii ČR podaří pachatele brzy dopadnout a usvědčit. Zároveň se pracuje na tom, aby byly nacistické symboly z výloh co nejdříve odstraněny,“ objevilo se bezprostředně po činu na facebookovém profilu chebské radnice.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Tragédie u Chebu. Kamionu se při střetu s dodávkou odtrhla kabina, jeden mrtvý

U Cetnova nedaleko Chebu se v pondělí ráno stala tragická nehoda. Zemřel řidič...

U Cetnova nedaleko Chebu se v pondělí ráno stala tragická dopravní nehoda. Střetl se tam kamion s vozidlem údržby. Kabina kamionu se při nehodě odtrhla, uvedli hasiči. Jeden člověk zemřel. Silnice z...

Kdysi se tu těžilo uhlí. U jezera Medard teď začala stavba multifunkční stezky

Ve čtvrtek začala stavba multifunkční stezky dlouhé 13 kilometrů u jezera...

Na Sokolovsku začala ve čtvrtek stavba multifunkční stezky u jezera Medard. Bude dlouhá 13 kilometrů a nabídne prostor pro pěší, cyklisty a bruslaře, ale také interaktivní zastávky, vyhlídky na...

Čapí akce Kulový blesk. Čtyři osiřelá mláďata mají po týdnu adoptivní rodiče

Snímek zachycuje podstrčení čápat do hnízda v Chotěšově. (24. května 2026)

Jen šest dnů zůstala v lidské péči třítýdenní čapí mláďata, která museli o minulém víkendu sundat hasiči z hnízda ve Františkových Lázních na Chebsku. Po tragické smrti jednoho z jejich rodičů,...

Tragický střet motorkáře s chodcem na Chebsku. Oba při nehodě zemřeli

Nehoda se stala ve středu okolo 22:00 mezi Velkou Hleďsebí a Mariánskými...

Dva lidé zemřeli ve středu pozdě večer při dopravní nehodě u Velké Hleďsebe na Chebsku. Motocykl se tam srazil s chodcem. Přes snahu záchranářů se řidiče ani chodce nepodařilo zachránit, informovala...

Goethova štola, vědecká senzace 19. století, se znovu otevírá veřejnosti

Vchod do štoly v sopce Komorní hůrka

Fascinující přírodní zajímavost a výsledky vědeckého zkoumání lákají řadu let návštěvníky k nenápadnému zalesněnému pahorku u Františkových Lázní. Lidé sem přicházejí obdivovat místo, které v...

Policie hledá vandala, který v Chebu nasprejoval svastiky. Zachytily ho kamery

Policie pátrá po vandalovi, který na výlohy v Chebu nasprejoval svastiky

Až tříleté vězení hrozí zatím neznámému muži, který minulý týden v noci posprejoval výlohu Svazu Němců na náměstí v Chebu. Vandala, po němž pátrají chebští policisté, zachytily bezpečnostní kamery....

26. května 2026  9:58

Na Chebsku motoristé jezdí po nové silnici, oprava skončila ještě před termínem

(Ilustrační snímek).

Mezi Teplou a Horním Kramolínem na Chebsku řidiči jezdí od pondělí po zbrusu nové komunikaci. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje tu opravila přibližně 2,5 kilometru dlouhý úsek...

26. května 2026  9:45

Střet tří vozů na tahu z Karlovarska do Ústeckého kraje, zranili se čtyři lidé

Nehoda nedaleko Stráže nad Ohří zastavila provoz na frekventované silnici I/13

Vážná nehoda na silnici I/13 u Stráže nad Ohří na Karlovarsku odpoledne zastavila dopravu na hlavním tahu do Ústeckého kraje. Podle informací policie bouraly dva osobní vozy a dodávka. Při střetu se...

25. května 2026  15:23,  aktualizováno  18:35

Bývalý vychovatel v kauze pašování mobilů do věznice je nevinný, potvrdil soud

Bývalý vychovatel věznice ve Vykmanově Lukáš Kislinger u Krajského soudu v...

Nevinen. K takovému pravomocnému rozsudku dospěli soudci osm let po zahájení trestního stíhání Lukáše Kislingera, bývalého vychovatele věznice ve Vykmanově u Ostrova na Karlovarsku. Ten podle...

25. května 2026  12:10

Titul unikl. Ale brzy stříbro v Kynžvartu doceníme, mínila házenkářka Srpová

Zklamané házenkářky Kynžvartu po prohraném finále.

Mohou být pyšné na výjimečnou sezonu, ale nejprve musí odeznít zklamání. Házenkářkám Kynžvartu český titul unikl. Ve třetím finále podlehly v sobotu pražské Slavii 24:33, sérii ztratily 1:2 na zápasy...

25. května 2026  11:28

Policejní cvičení v karlovarské nemocnici. Zásah proti střelci může ovlivnit dopravu

Policisté budou dnes od 14 hodin nacvičovat zásah proti střelci v areálu...

Zásah proti aktivnímu střelci budou v pondělí od 14 hodin trénovat policisté v areálu karlovarské nemocnice. Běžného provozu se nácvik nedotkne, motoristé ovšem musejí počítat s možnými omezeními v...

25. května 2026  9:02

Čapí akce Kulový blesk. Čtyři osiřelá mláďata mají po týdnu adoptivní rodiče

Snímek zachycuje podstrčení čápat do hnízda v Chotěšově. (24. května 2026)

Jen šest dnů zůstala v lidské péči třítýdenní čapí mláďata, která museli o minulém víkendu sundat hasiči z hnízda ve Františkových Lázních na Chebsku. Po tragické smrti jednoho z jejich rodičů,...

24. května 2026  17:39

Učit se od nejlepších je k nezaplacení, říká o cestě do Francie mladý kuchař

Dvacetiletý kuchař z Karlových Varů Jonáš Chorvat aktuálně sbírá zkušenosti v...

Neexistují malé cíle. Tímto heslem se řídí dvacetiletý kuchař Jonáš Chorvat z Karlových Varů. Díky píli, touze se dále vzdělávat, a lásce ke gastronomii se vydal po maturitě získávat zkušenosti do...

24. května 2026  7:11

Chebská Krajinka má kulatiny. Oblíbený areál pod hradem slaví dvě dekády

Areál pod chebským hradem, takzvaná Krajinka, letos slaví rovná dvě desetiletí...

Rovná dvě desetiletí existence letos oslaví areál pod chebským hradem, kterému místní láskyplně přezdívají Krajinka. Dříve zanedbaná lokalita v chebském Poohří se díky Krajinné výstavě bez hranic v...

23. května 2026  6:09

Goethova štola, vědecká senzace 19. století, se znovu otevírá veřejnosti

Vchod do štoly v sopce Komorní hůrka

Fascinující přírodní zajímavost a výsledky vědeckého zkoumání lákají řadu let návštěvníky k nenápadnému zalesněnému pahorku u Františkových Lázní. Lidé sem přicházejí obdivovat místo, které v...

22. května 2026  9:06

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Kdysi se tu těžilo uhlí. U jezera Medard teď začala stavba multifunkční stezky

Ve čtvrtek začala stavba multifunkční stezky dlouhé 13 kilometrů u jezera...

Na Sokolovsku začala ve čtvrtek stavba multifunkční stezky u jezera Medard. Bude dlouhá 13 kilometrů a nabídne prostor pro pěší, cyklisty a bruslaře, ale také interaktivní zastávky, vyhlídky na...

21. května 2026  15:17

Tragický střet motorkáře s chodcem na Chebsku. Oba při nehodě zemřeli

Nehoda se stala ve středu okolo 22:00 mezi Velkou Hleďsebí a Mariánskými...

Dva lidé zemřeli ve středu pozdě večer při dopravní nehodě u Velké Hleďsebe na Chebsku. Motocykl se tam srazil s chodcem. Přes snahu záchranářů se řidiče ani chodce nepodařilo zachránit, informovala...

21. května 2026  7:39,  aktualizováno  7:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.