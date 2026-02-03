Dej peníze, nebo něco jiného! Muž vystartoval na skupinku s nožem v ruce

  9:00
Z loupeže se bude zodpovídat jedenačtyřicetiletý muž ze Sokolovska. V Chodově se pokusil násilím získat peníze od třiadvacetileté oběti. Nakonec sice jenom prořízl bundu napadeného muže, i tak mu ale hrozí až desetileté vězení. Soudce ho poslal do vazby.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Martin Veselý, MAFRA

Incident se stal 30. ledna kolem půl deváté večer v parku v Chodově na Sokolovsku. Jedenačtyřicetiletý muž tam oslovil skupinku tří lidí. Jeho obětí se stal její třiadvacetiletý člen.

„Měl k němu přistoupit a požadovat finanční prostředky či cokoliv jiného, co má u sebe,“ uvedl policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Mladík zbil a oloupil seniora, kvůli pár stokorunám mu hrozí až deset let vězení

S požadavkem ovšem neuspěl, vyhlédnutá oběť ho odbyla s tím, že u sebe nic nemá. Násilník se proto rozhodl podpořit své požadavky zbraní. Před mužem začal šermovat kuchyňským nožem.

Tím také prořízl bundu napadeného. Ten vzal nohy na ramena, lupič jej ale pronásledoval s tím, že opakoval výhrůžky pobodáním. Pronásledování nechal až v okamžiku, kdy napadený pohrozil přivoláním policie.

Expolicista s komplicem chystali loupežné přepadení, půjdou na osm let za mříže

„O chvíli později napadený muž vše oznámil na tísňovou linku policie. Policisté se ve spolupráci s kriminalisty začali incidentem okamžitě zabývat a zhruba po hodině jednačtyřicetiletého muže zadrželi,“ řekl Kopřiva.

Jedenačtyřicetiletý muž nakonec skončil ve vazbě. „V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na deset let,“ dodal policejní mluvčí.

2. února 2026  15:30

2. února 2026  12:46

2. února 2026  8:55,  aktualizováno  9:42

