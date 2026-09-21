Spory s manželkou řešil muž žhářstvím, pak se sám přijel udat policistům

O případu, který se udál 7. září, informovali policisté v pondělí. „V pondělí 7. září letošního roku po dvacáté hodině večerní měl po konzumaci alkoholických nápojů přijet k jedné z čerpacích stanic v Karlových Varech, kde do kanystru natankoval benzin,“ uvedl policejní mluvčí Jan Bílek.
S benzinem pak muž odjel do malé obce na Karlovarsku, podle zjištění iDNES.cz do Andělské Hory. U domu, v němž už ovšem nebydlí ani on, ani jeho manželka, rozbil okno ve vchodových dveřích. Dovnitř pak nalil přivezenou hořlavinu, kterou posléze zapálil.
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„Nezastavil ho ani fakt, že ho celou dobu sledovala osmadvacetiletá žena, které je dům pronajímán. Navíc se s ní uvnitř nacházely dvě děti,“ řekl mluvčí. Lidem v domě muž pouze řekl, ať jdou ven. Pak škrtl. Nájemci stihli včas utéct.
Křik osmadvacetileté ženy a řinčení rozbitého skla slyšeli sousedé. Těm se podařilo oheň uhasit vlastními silami.
Po činu muž nasedl do auta a odjel na Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, kde se ke všemu doznal. „Policisté u něj provedli orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, která vyšla s pozitivním výsledkem 1,73 promile. Lustrací navíc zjistili, že má muž vysloven platný zákaz řízení,“ uvedl Bílek.
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Šestačtyřicetiletý muž si vyslechl obvinění z přečinů poškození cizí věci, ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Škodu, kterou způsobil, policisté vyčíslili na více než milion korun. „Muži hrozí až tříletý trest odnětí svobody,“ dodal Jan Bílek.