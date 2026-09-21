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Spory s manželkou řešil muž žhářstvím, pak se sám přijel udat policistům

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  10:14
Dům, který patří jeho manželce, s níž už ovšem nežije, se pokusil zapálit šestačtyřicetiletý muž na Karlovarsku. Jen shodou okolností při požáru, který založil, nikdo neutrpěl zranění, oheň se sousedům podařilo uhasit. Muž posílený alkoholem se po činu přijel sám udat policistům.

KRIMI

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O případu, který se udál 7. září, informovali policisté v pondělí. „V pondělí 7. září letošního roku po dvacáté hodině večerní měl po konzumaci alkoholických nápojů přijet k jedné z čerpacích stanic v Karlových Varech, kde do kanystru natankoval benzin,“ uvedl policejní mluvčí Jan Bílek.

S benzinem pak muž odjel do malé obce na Karlovarsku, podle zjištění iDNES.cz do Andělské Hory. U domu, v němž už ovšem nebydlí ani on, ani jeho manželka, rozbil okno ve vchodových dveřích. Dovnitř pak nalil přivezenou hořlavinu, kterou posléze zapálil.

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„Nezastavil ho ani fakt, že ho celou dobu sledovala osmadvacetiletá žena, které je dům pronajímán. Navíc se s ní uvnitř nacházely dvě děti,“ řekl mluvčí. Lidem v domě muž pouze řekl, ať jdou ven. Pak škrtl. Nájemci stihli včas utéct.

Křik osmadvacetileté ženy a řinčení rozbitého skla slyšeli sousedé. Těm se podařilo oheň uhasit vlastními silami.

Po činu muž nasedl do auta a odjel na Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, kde se ke všemu doznal. „Policisté u něj provedli orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, která vyšla s pozitivním výsledkem 1,73 promile. Lustrací navíc zjistili, že má muž vysloven platný zákaz řízení,“ uvedl Bílek.

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Šestačtyřicetiletý muž si vyslechl obvinění z přečinů poškození cizí věci, ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Škodu, kterou způsobil, policisté vyčíslili na více než milion korun. „Muži hrozí až tříletý trest odnětí svobody,“ dodal Jan Bílek.

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