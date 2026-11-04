„Zatím bylo trestní stíhání zahájeno pouze u jedné osoby, nelze vyloučit, že bude zahájeno i u dalších osob,“ uvedl policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Kriminalisté totiž dále prověřují, kde žena brala peníze na kupování hlasů.
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Kupčení s hlasy v Mariánských Lázních. Hledaná žena se sama přihlásila
Podle zjištění policistů žena, která se na základě vyhlášeného pátrání sama přihlásila, pomáhala zajistit co nejvíce hlasů pro Naše Česko. Za jeden hlasovací lístek vyplněný ve prospěch hnutí nabízela 800 korun.
„Několika oprávněným voličům měla za hlas ve volbách slíbit finanční odměnu. Tyto osoby sama instruovala, jak mají volit a že jí následně mají za plentou vyfotit a poslat označený hlasovací lístek,“ řekl mluvčí.
Vyšetřováním policisté zjistili, že v několika případech žena slibovanou odměnu skutečně vyplatila. „Přímo před volební místností měla u osob, které instruovala, zkontrolovat označený volební lístek. Poté jim měla být vyplacena slíbená finanční odměna,“ potvrdil Kopřiva.
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Za plentou vyfotíte lístek a dostanete za to peníze. Policie šetří kupčení s hlasy
Svým jednáním žena úmyslně ovlivňovala voliče, aby odevzdali svůj hlas v rozporu s nezávislým vyjádřením své vůle, čímž byl poškozen veřejný zájem.
Čtyřiatřicetiletou ženu kriminalisté obvinili z maření přípravy a průběhu voleb a referenda. V případě prokázání viny jí hrozí až tříletý trest odnětí svobody.
Ženu natočil na video muž, kterého s nabídkou 800 korun za vyfocený volební lístek oslovila. Následně po ní policisté vyhlásili pátrání. Žena se v pondělí 2. listopadu sama přihlásila chebským kriminalistům.