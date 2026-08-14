Školačky měly rodit děti pro jiné. Obviněný pár z Březové skončil ve vazbě

Ve vazbě v pátek skončila dvojice aktérů šokujícího případu zneužívání desítek žákyň na základní škole v Březové na Sokolovsku. V kauze, která už řadu měsíců hýbe městem, jsou obvinění bývalá zaměstnankyně školy a její partner. Zodpovídat se budou ze zločinu obchodování s lidmi, sexuálního útoku, znásilnění i ohrožování výchovy dítěte. Hrozí jim až dvanáct let.
O případu se v Březové začalo šuškat na přelomu dubna a května. Bývalá žákyně školy tehdy údajně podala na ženu a muže trestní oznámení.
Aby se na dívkách mohl následně různým způsobem sexuálně ukájet pod záminkou provádění nezbytných vyšetření před odběrem genetického materiálu.
Jakub Kopřivapolicejní mluvčí