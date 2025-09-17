VIDEO: Řidič v audi se kolem policistů na devadesátce prohnal téměř dvoustovkou

Policisté tak oba řidiče na nějaký čas pasovali do role nucených spolujezdců. Oba si totiž za volantem vozů značky Audi nedělali těžkou hlavu s dodržováním rychlostních limitů a přišli proto o řidičák.
„Krátce před čtrnáctou hodinou odpolední na průtahu města Karlovy Vary projel kolem policistů řidič, kterému policisté naměřili rychlost 115 kilometrů v hodině v místě, kde je povolená nanejvýš sedmdesátka,“ uvedl policejní mluvčí Jan Bílek. Vzhledem k tomu, že má řidič pobyt v zahraničí, mu policisté uložili sedmitisícovou kauci, kterou na místě uhradil.
Jen o necelé dvě hodiny později nachytala hlídka dalšího závodníka. Na silnici I/13 mezi Karlovými Vary a Ostrovem se kolem nich prohnal řidič rychlostí 193 kilometrů v hodině. Limit je přitom 90.
„Oběma řidičům byl na místě zadržen řidičský průkaz a byla jim zakázána další jízda. Provedené dechové zkoušky vyšly u obou s negativním výsledkem,“ doplnil Bílek.
Letos se v kraji stalo už 200 nehod
Nepřiměřená rychlost je častou příčinou nehod. Z přibližně 1500 letošních jich má v Karlovarském kraji na svědomí zhruba 200. Jenom v uplynulých dnech si policisté do statistik připsali dvě.
Náraz do svodidel a záhy další střet, noční nehoda na D6 skončila tragicky
V neděli krátce po jedné v noci havaroval na dálnici D6 u Březové třiatřicetiletý řidič. Do jeho auta narazilo další. Muž později v nemocnici vážným zraněním podlehl.
V pondělí pak řešili u Hroznětína policisté další nehodu, pod kterou se podepsala nepřiměřená rychlost. Zřejmě kvůli ní se zde srazila škodovka s náklaďákem. Vyžádala si celkem tři zraněné, dva z nich do nemocnice transportovala Letecká záchranná služba.