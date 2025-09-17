VIDEO: Řidič v audi se kolem policistů na devadesátce prohnal téměř dvoustovkou

Autor:
  12:20
Dva motoristy, kteří výrazně překročili maximální povolenou rychlost, zastavili v úterý dopravní policisté na Karlovarsku. První se na průtahu Karlovými Vary hnal rychlostí 115 km/h, druhý o pár kilometrů dál pokořil limit více než dvojnásobně.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Policisté tak oba řidiče na nějaký čas pasovali do role nucených spolujezdců. Oba si totiž za volantem vozů značky Audi nedělali těžkou hlavu s dodržováním rychlostních limitů a přišli proto o řidičák.

„Krátce před čtrnáctou hodinou odpolední na průtahu města Karlovy Vary projel kolem policistů řidič, kterému policisté naměřili rychlost 115 kilometrů v hodině v místě, kde je povolená nanejvýš sedmdesátka,“ uvedl policejní mluvčí Jan Bílek. Vzhledem k tomu, že má řidič pobyt v zahraničí, mu policisté uložili sedmitisícovou kauci, kterou na místě uhradil.

Na průtahu Karlovými Vary naměřili policisté řidiči na sedmdesátce rychlost 115 kilometrů v hodině.

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

Jen o necelé dvě hodiny později nachytala hlídka dalšího závodníka. Na silnici I/13 mezi Karlovými Vary a Ostrovem se kolem nich prohnal řidič rychlostí 193 kilometrů v hodině. Limit je přitom 90.

„Oběma řidičům byl na místě zadržen řidičský průkaz a byla jim zakázána další jízda. Provedené dechové zkoušky vyšly u obou s negativním výsledkem,“ doplnil Bílek.

Letos se v kraji stalo už 200 nehod

Nepřiměřená rychlost je častou příčinou nehod. Z přibližně 1500 letošních jich má v Karlovarském kraji na svědomí zhruba 200. Jenom v uplynulých dnech si policisté do statistik připsali dvě.

Náraz do svodidel a záhy další střet, noční nehoda na D6 skončila tragicky

V neděli krátce po jedné v noci havaroval na dálnici D6 u Březové třiatřicetiletý řidič. Do jeho auta narazilo další. Muž později v nemocnici vážným zraněním podlehl.

V pondělí pak řešili u Hroznětína policisté další nehodu, pod kterou se podepsala nepřiměřená rychlost. Zřejmě kvůli ní se zde srazila škodovka s náklaďákem. Vyžádala si celkem tři zraněné, dva z nich do nemocnice transportovala Letecká záchranná služba.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Vulvová louka a penisový les. Divadelní hra měla dětem přiblížit sex, strhl se poprask

Premium

Poprask ve veřejném prostoru vyvolala divadelní hra, kterou připravilo Západočeské divadlo v Chebu. Představení s názvem Mami, tati, co je sex? režisérky Dany Račkové vzniklo na námět komiksové knihy...

Sparta ve šlágru přehrála Třinec. Liberec otočil duel s Pardubicemi, uspělo i Brno

Hokejová extraliga má za sebou kompletní druhé kolo. Liberec otočil duel s Pardubicemi a vyhrál 4:2, Sparta ve šlágru na domácím ledě přehrála Třinec 5:2. Opět uspěla i mistrovská Kometa, v Mladé...

Tekutý poklad z Bečova se vrátí do rodné Francie, lahve dostanou speciální péči

Část bečovského tekutého pokladu, tedy lahví s vínem a koňakem, který se před čtyřiceti lety našel v hradní kapli společně s relikviářem sv. Maura, čeká cesta za hranice. Nejvzácnější archivní vína,...

Tady se rodí křehký zázrak. Porcelánka v Loučkách vyrábí už skoro 120 let

Vypadá to jako kouzlo. Na začátku je kus šedivé kaolinové hmoty, na konci hladký talíř, tenkostěnný šálek nebo umělecké dílo v podobě mísy na nožce, zdobené vázy či sošky. Jak vzniká křehká krása,...

Náraz do svodidel a záhy další střet, noční nehoda na D6 skončila tragicky

Tragickou dohru má havárie, která se stala v v noci na neděli na dálnici D6 nedaleko Březové na Sokolovsku. Řidič vozu značky MG tam nejprve v zatáčce narazil do svodidel a jen o pár okamžiků později...

VIDEO: Řidič v audi se kolem policistů na devadesátce prohnal téměř dvoustovkou

Dva motoristy, kteří výrazně překročili maximální povolenou rychlost, zastavili v úterý dopravní policisté na Karlovarsku. První se na průtahu Karlovými Vary hnal rychlostí 115 km/h, druhý o pár...

17. září 2025  12:20

Karlovarská série na Spartě trvá. Frodl: Nejezdíme sem jak beránek na porážku

Už je z toho tradice. A pro sparťanské fanoušky rozhodně ne příjemná. Jejich oblíbený hokejový tým totiž doma opakovaně selhává s Karlovými Vary. Tak jako ve čtvrtém extraligovém kole, kdy Pražané...

16. září 2025  22:48

Vulvová louka a penisový les. Divadelní hra měla dětem přiblížit sex, strhl se poprask

Premium

Poprask ve veřejném prostoru vyvolala divadelní hra, kterou připravilo Západočeské divadlo v Chebu. Představení s názvem Mami, tati, co je sex? režisérky Dany Račkové vzniklo na námět komiksové knihy...

16. září 2025

Zlacení štuků i úpravy divadelního sálu. Vícepráce prodražily rekonstrukci kulturáku

V Ostrově na Karlovarsku vrcholí rekonstrukce Domu kultury. Náklady na renovaci ojedinělé památky postavené ve stylu sorely se vyšplhaly na více než 130 milionů korun, což je bezmála o 25 milionů...

16. září 2025  14:20

Porucha na zabezpečení zastavila vlaky mezi Novým Sedlem a Karlovými Vary

Porucha na zabezpečovacím zařízení ve stanici Chodov v úterý ráno přerušila dopravu na železniční trati mezi Novým Sedlem na Sokolovsku a Karlovými Vary - Dvory. Vlaky se do úseku vrátily kolem...

16. září 2025  8:29,  aktualizováno  11:07

Torzo loveckého zámečku odborníci zakonzervují, hotoví budou do června

U Ostrova na Karlovarsku pokračuje zakonzervování a rekonstrukce torza loveckého zámečku v Mořičově. Zabezpečení zdí památky a úprava místa na odpočinkový prostor pro turisty za zhruba 13 milionů...

16. září 2025  10:16

Hlasy levice nesmí ve volbách zase propadnout, říká lídr Stačilo! a SOCDEM

Málokteré politické uskupení má za sebou takové kotrmelce. Sociální demokracie, SOCDEM, do června 2023 Česká strana sociálně demokratická, měla donedávna vše, co si lze přát. Za předsednictví Miloše...

15. září 2025  15:30

Náraz do svodidel a záhy další střet, noční nehoda na D6 skončila tragicky

Tragickou dohru má havárie, která se stala v v noci na neděli na dálnici D6 nedaleko Březové na Sokolovsku. Řidič vozu značky MG tam nejprve v zatáčce narazil do svodidel a jen o pár okamžiků později...

15. září 2025  12:41

Uhynula celá generace pstruhů. Rybáři na Karlovarsku sčítají škody po otravě potoka

Tisíce kusů ryb uhynuly v Jáchymovském potoce a řece Bystřici na Karlovarsku poté, co v neděli vodu otrávila zatím neznámá látka. Podle hospodáře ostrovské organizace Českého rybářského svazu Lumíra...

15. září 2025  10:31

Voda v Jáchymovském potoce je znečištěná. Neznámá látka zabila ryby

Vodu v Jáchymovském potoce na Karlovarsku znečistila neznámá látka, způsobila mimo jiné i úhyn ryb. Hasiči vyzvali obyvatele oblasti, aby vodu z potoka nepoužívali ani k zalévání.

14. září 2025  17:15

Advantage Consulting, s.r.o.
STAVBYVEDOUCÍ - DOPRAVNÍ STAVBY ČECHY (50-65.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj, Karlovarský kraj, Liberecký kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 50 000 - 65 000 Kč

Dalších 32 669 volných pozic

Patnáctiletý chlapec otočil na Chebsku auto na střechu. Roli sehrál i alkohol

Teprve patnáctiletý kluk havaroval v sobotu večer se Škodou Octavia mezi Beranovkou a Pěkovicemi poblíž Teplé na Chebsku. Zřejmě nezvládl řízení, vyjel ze silnice, narazil do ohradníku a dopravní...

14. září 2025  15:32

Tady se rodí křehký zázrak. Porcelánka v Loučkách vyrábí už skoro 120 let

Vypadá to jako kouzlo. Na začátku je kus šedivé kaolinové hmoty, na konci hladký talíř, tenkostěnný šálek nebo umělecké dílo v podobě mísy na nožce, zdobené vázy či sošky. Jak vzniká křehká krása,...

14. září 2025  10:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.