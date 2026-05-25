Policejní cvičení v karlovarské nemocnici. Zásah proti střelci může ovlivnit dopravu

„Dnes, tedy v pondělí 25. května letošního roku, od čtrnácté hodiny odpolední proběhne v Karlovarské krajské nemocnici taktické součinnostní cvičení AMOK,“ upozornil Jan Bílek, mluvčí karlovarských policistů.
Podle něj jde o nácvik situace, kdy se do areálu dostane aktivní střelec. „Podobné cvičení jsme vloni uskutečnili i v Mattoni areně,“ řekl Bílek.
Pacientů se policejní cvičení nedotkne, i když mluvčí nemocnice Markéta Singerová nevyloučila drobná omezení zejména ve vztahu k parkování v areálu.
„Samotný nácvik se totiž uskuteční v pavilonu F, tedy na ředitelství nemocnice,“ vysvětlila Singerová. Podobné součinnostní cvičení se podle ní uskuteční i v nemocnici v Chebu.