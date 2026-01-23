Řidička vyjela ze silnice a převrátila auto, zranila sebe i nezletilou dívku

„Třiašedesátiletou ženu jsme po ošetření se středně těžkým poraněním zejména v oblasti hrudníku a hlavy předali letecké záchranné službě, která ji transportovala do plzeňské fakultní nemocnice na Lochotíně,“ uvedla Simona Kratochvílová, mluvčí Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje.
Druhou ošetřenou byla podle ní nezletilá dívka. Tu záchranáři převezli sanitou na chirurgickou ambulanci sokolovské nemocnice. Utrpěla lehká zranění.
|
Při nehodě na tahu z Varů do Prahy skončilo auto v rybníce. Nebylo to zde poprvé
Vozidlo vyjelo mimo silnici a v příkopu se převrátilo přes střechu. „Skončilo přibližně 30 metrů od komunikace,“ řekl policejní mluvčí Jan Bílek.
Alkohol u řidičky policisté vyloučili dechovou zkouškou. „Přesnou příčinu a okolnosti dopravní nehody vyšetřují dopravní policisté,“ doplnil mluvčí krajské policie.
Provoz na silnici, která je hlavním tahem ze Sokolova i Karlových Varů směrem do Kraslic a k hranicím s Německem, zůstal zastavený do odletu záchranářského vrtulníku.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz