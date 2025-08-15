Na Sokolovsku se při nehodě zranili čtyři lidé včetně dětí, u Aše zemřel řidič

Autor:
  9:43
Nepozornost za volantem, byla pravděpodobnou příčinou čtvrteční nehody v Dolním Rychnově na Sokolovsku. Zranění utrpěla šestapadesátiletá řidička i tři děti, které vezla. V pátek dopoledne pak za volantem na Ašsku zemřel sedmasedmdesátiletý muž.

Čtyři lidé utrpěli zranění při dopravní nehodě v Dolním Rychnově. Jednoho zraněného museli vyprostit hasiči. | foto: HZS Karlovarského kraje

Tři zraněné děti i řidička vozu. Takové jsou následky dopravní nehody, která se ve čtvrtek stala v Dolním Rychnově na Sokolovsku. Šestapadesátiletá řidička zřejmě nevěnovala dostatečnou pozornost řízení.

„Přejela do protisměru, kde narazila do plotu domu,“ potvrdil policejní mluvčí Jan Bílek. Jednoho zraněného museli z havarovaného vozu vyprostit hasiči.

Opilí mladíci havarovali, jeden z nich zahynul. Ostatní odmontovali SPZ a utekli

Řidička utrpěla středně těžká zranění, s nimiž ji záchranka převezla do karlovarské nemocnice. „Tam skončily i tři nezletilé děti, které vezla,“ podotkla Simona Kratochvílová, mluvčí krajské záchranky.

Řidič za jízdy zkolaboval

Tragické následky pak měla páteční nehoda na Ašsku. Zemřel při ní sedmasedmdesátiletý řidič škodovky, který jel po lesní cestě.

„Zřejmě jej za jízdy postihly zdravotní potíže, s vozidlem vyjel mimo cestu a narazil do stromu,“ popsal tragickou nehodu policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Muž zraněním na místě podlehl. „Příčiny nehody a její okolnosti v současné době vyšetřujeme,“ doplnil Kopřiva.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Pec zachraňuje deset let. Nevěděl jsem, co mě čeká, vzpomíná na začátky patriot

Jen zarostlý kopec s pozůstatky zdiva, které nebylo přes nálety stromů a keřů vůbec vidět. Tak ještě nedávno vypadalo místo, kde stojí historická vysoká pec v Šindelové na Sokolovsku. Na první pohled...

Na fotbalové hřiště se vřítilo auto, řidič vystřelil z plynovky. Šlo mi o život, tvrdí

Střelbou z plynové pistole vygradoval v sobotu večer spor dvou znepřátelených skupin v Toužimi. Po fotbalovém zápase vjelo na místní hřiště auto, kde jeho řidič vystřelil z plynové pistole. Šofér se...

Kolemjdoucí stočil řeč na sex, pak ženu před očima jejího synka zkusil znásilnit

Dramatické chvíle prožila na sklonku července žena v Chodově na Sokolovsku. Během procházky se k ní připojil muž, který se ji snažil znásilnit. A to před zraky jejího pětiletého syna. Ženu povalil na...

Na polygonu BMW u Sokolova shořel testovací vůz. První takový incident, říká firma

Pět jednotek hasičů zasahovalo ve čtvrtek po poledni u požáru testovacího auta na polygonu automobilky BMW u Dolních Niv na Sokolovsku. Byl to první incident podobného typu v tomto testovacím...

Kdysi vedl k útočišti šlechtičny, teď po mostku chodí svatební průvody

Upravené cestičky pod korunami vzrostlých stromů, ukázky zahradní architektury, řada drobných staveb, památek a soch. Nechybí vodní plochy, skalnaté rokle i romantické vyhlídky. Parku kolem zámku...

Na Sokolovsku se při nehodě zranili čtyři lidé včetně dětí, u Aše zemřel řidič

Nepozornost za volantem, byla pravděpodobnou příčinou čtvrteční nehody v Dolním Rychnově na Sokolovsku. Zranění utrpěla šestapadesátiletá řidička i tři děti, které vezla. V pátek dopoledne pak za...

15. srpna 2025  9:43

Na polygonu BMW u Sokolova shořel testovací vůz. První takový incident, říká firma

Pět jednotek hasičů zasahovalo ve čtvrtek po poledni u požáru testovacího auta na polygonu automobilky BMW u Dolních Niv na Sokolovsku. Byl to první incident podobného typu v tomto testovacím...

14. srpna 2025  15:16

Ohře láká vodáky i přes výkyvy počasí, roste zájem o nadstandardní služby

Vodácká sezona je letos na řece Ohři v Karlovarském kraji zatím přes výkyvy počasí dobrá, o půjčování vybavení je průměrný zájem. Stále více vodáků využívá možnosti nechat si přepravit zavazadla...

14. srpna 2025  14:17

Na Chebsku našli v zaparkovaném autě muže s prostřelenou hlavou

Policisté a záchranka zasahovali ve středu dopoledne u silnice mezi Lázněmi Kynžvart a Velkou Hleďsebí na Chebsku. V zaparkovaném autě zde svědci nalezli pětasedmdesátiletého muže se střelným...

14. srpna 2025  9:50

Kvůli plynové pistoli vtrhl do bytu a zmlátil své známé. Za chvíli už měl želízka

Nezvanou návštěvu měli dva muži v bytě v Chodově na Sokolovsku. Jejich známý z Karlovarska si tam večer přišel pro plynovou pistoli. Získal ji až poté, co oba zbil a jednoho z nich přiškrtil. Za...

13. srpna 2025  13:43

Vězeň podal žalobu kvůli ponižujícím návštěvám, u soudu však neuspěl

Je ponižující, když za mnou přijdou bezúhonní rodiče na návštěvu do věznice a je mezi námi dělicí stěna. Kontakt tak máme jen prostřednictvím sluchátka, stěžoval si u Krajského soudu v Plzni...

13. srpna 2025  12:55

Cheb je Evropským městem sportu 2026, titul oslaví řadou sportovních akcí

Město Cheb získalo titul Evropské město sportu 2026. Radnice o tom v úterý informovala na svých webových stránkách. Ocenění a titul uděluje organizace ACES Europe – European Capitals and Cities of...

13. srpna 2025  9:36

Řidič se po divoké honičce s policií snažil hlídce u kolejiště zmizet po svých

V dramatickou honičku se změnila rutinní silniční kontrola v Karlových Varech. Řidič namísto aby zastavil, začal hlídce ujíždět. Pronásledování skončilo až v Chodově, kde se ještě muž pokusil...

12. srpna 2025  11:56

Týdenní odstávka se protáhla. Bazén v lázních se otevře na začátku září

Na téměř dva měsíce se plánovaně protáhla každoroční týdenní odstávka bazénu v karlovarských Alžbětiných lázních. Po nutných opravách, kvůli kterým bylo nutné bazén úplně vypustit, se začne pomalu...

12. srpna 2025

Na fotbalové hřiště se vřítilo auto, řidič vystřelil z plynovky. Šlo mi o život, tvrdí

Střelbou z plynové pistole vygradoval v sobotu večer spor dvou znepřátelených skupin v Toužimi. Po fotbalovém zápase vjelo na místní hřiště auto, kde jeho řidič vystřelil z plynové pistole. Šofér se...

11. srpna 2025  15:54

Ztráta Sokolovské uhelné přesáhla dvě miliardy, klesá i počet zaměstnanců

Skupina firem Sokolovské uhelné skončila loni ve ztrátě téměř 2,2 miliardy korun. V roce 2023 byla v zisku 885 milionů. Skupině výrazně klesly tržby na 5,2 miliardy korun z předloňských téměř 11...

11. srpna 2025  11:29

Kdysi vedl k útočišti šlechtičny, teď po mostku chodí svatební průvody

Upravené cestičky pod korunami vzrostlých stromů, ukázky zahradní architektury, řada drobných staveb, památek a soch. Nechybí vodní plochy, skalnaté rokle i romantické vyhlídky. Parku kolem zámku...

11. srpna 2025  9:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.