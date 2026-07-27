Řidič se netrefil mezi pilíře viaduktu, zablokoval dopravu v Horní Blatné

Nehoda se stala před druhou hodinou odpolední. „Řidič narazil do mostní konstrukce,“ řekl mluvčí krajských hasičů Patrik Žižka.
Na místo vyjely všechny složky Integrovaného záchranného systému. Vedle zdravotníků a policistů likvidovaly následky nehody i tři jednotky hasičů.
„Řidiče vozu značky Ford, ročník 1963, odvezla se zraněními sanita do nemocnice. Provedená dechová zkouška dopadla s negativním výsledkem,“ uvedl policejní mluvčí Jan Bílek.
Přesné příčiny a okolnosti nehody nyní zjišťují dopravní policisté.