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Tragickou nehodu na Karlovarsku nepřežil řidič osobního auta, silnice I/13 stojí

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  12:17aktualizováno  12:29

Rychlostní silnice I/13 mezi Karlovými Vary a Ostrovem. | foto: Martin Stolař, MAFRA

Tragická dopravní nehoda zastavila ve čtvrtek před polednem dopravu na silnici I/13 z Karlových Varů do Ostrova. O život přišel řidič osobního vozu. Na místě zasahují složky IZS. Policisté komunikaci uzavřeli a příčiny nehody vyšetřují, sdělil policejní mluvčí Jan Bílek. Nehoda se stala před sjezdem k průmyslovému parku Ostrov okolo 11:00. Policie na místě dopravu řídí.

„Na místě zasahují složky záchranného systému. Při dopravní nehodě utrpěl bohužel řidič osobního vozidla zranění neslučitelná se životem,“ uvedl Bílek. Přesnou příčinu a okolnosti policisté vyšetřují.

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