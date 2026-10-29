„Na místě zasahují složky záchranného systému. Při dopravní nehodě utrpěl bohužel řidič osobního vozidla zranění neslučitelná se životem,“ uvedl Bílek. Přesnou příčinu a okolnosti policisté vyšetřují.
Tragickou nehodu na Karlovarsku nepřežil řidič osobního auta, silnice I/13 stojí
Z luxusní plachetnice na pulty obchodů. Moser představuje levitující sklenice
Zatím pouze na palubě největší plachetnice světa Orient Express Corinthian si mohli její pasažéři užívat doušku moku z exkluzivních sklenic karlovarské sklárny Moser. Ta nyní unikátní kolekci...
Srážku dvou aut nepřežil jeden z řidičů, měl zákaz řízení a neplatnou STK
Šestatřicetiletý řidič v neděli nepřežil srážku dvou aut v Bečově nad Teplou na Karlovarsku. Na místě přistával i vrtulník záchranné služby, řidiči ale nebylo pomoci. Za volantem přitom neměl co...
Babiš slíbil malý obchvat Karlových Varů, příprava a stavba můžou trvat 10 let
Karlovarský kraj má příslib předsedy vlády Andreje Babiše (ANO), že z možných variant odvedení dopravy ze stávajícího průtahu Karlovými Vary se začne pracovat na přípravě takzvaného malého severního...
Kupčení s hlasy v Mariánských Lázních. Policie hledá ženu z videa
Policisté z Chebu vyhlásili pátrání po Gabriele Ferkové. Podle zjištění iDNES.cz právě ona na videozáznamu nabízela 800 korun za hlas pro Naše Česko v komunálních volbách v Mariánských Lázních.
Snažil se vyplazit, jedy ho omámily. Znalci popsali strašnou smrt invalidy při požáru
Uvědomoval si, že z ohnivého pekla se sám nedostane. Invalida Andrej se ve svém bytě v hořícím domě u mariánskolázeňského nádraží ještě dostal z postele na podlahu a snažil se po ní plazit. Únik před...
Tragickou nehodu na Karlovarsku nepřežil řidič osobního auta, silnice I/13 stojí
Tragická dopravní nehoda zastavila ve čtvrtek před polednem dopravu na silnici I/13 z Karlových Varů do Ostrova. O život přišel řidič osobního vozu. Na místě zasahují složky IZS. Policisté komunikaci...
Nový most v Perninku je hotový, objížďky ale ještě budou pokračovat
V Perninku na Karlovarsku stavbaři dokončili stavbu silničního mostu. Pro dopravu se otevře v první polovině listopadu. Do té doby platí vyznačené objízdné trasy. K průjezdu do Krušných hor tak budou...
Autobus na Chebsku boural na namrzlé silnici, dva cestující se zranili
Složky IZS ve čtvrtek ráno zasahovaly na Chebsku u nehody linkového autobusu. Vůz jedoucí do Horního Kramolína sjel z namrzlé silnice II/198 po letmé kolizi zpětných zrcátek s protijedoucím nákladním...
Poslední vlak z Karlových Varů: 80 let od ukončení transportů Němců z pohraničí
29. říjen 1946. V Karlových Varech se chystá k odjezdu velice speciální vlaková souprava. O její důležitosti svědčí fakt, že rozkaz k odjezdu vydal tehdejší ministr vnitra Václav Nosek. Krátce po 11...
Snažil se vyplazit, jedy ho omámily. Znalci popsali strašnou smrt invalidy při požáru
Uvědomoval si, že z ohnivého pekla se sám nedostane. Invalida Andrej se ve svém bytě v hořícím domě u mariánskolázeňského nádraží ještě dostal z postele na podlahu a snažil se po ní plazit. Únik před...
Rekordní Hazlov. Kvůli volbám z obce přišly ke krajskému soudu čtyři podněty
Celkem patnáct podnětů z Karlovarského kraje ohledně nedávno skončených komunálních voleb evidují u Krajského soudu v Plzni. Rekordmanem je v tomto ohledu Hazlov na Chebsku, odkud přišly podněty hned...
Babiš slíbil malý obchvat Karlových Varů, příprava a stavba můžou trvat 10 let
Karlovarský kraj má příslib předsedy vlády Andreje Babiše (ANO), že z možných variant odvedení dopravy ze stávajícího průtahu Karlovými Vary se začne pracovat na přípravě takzvaného malého severního...
Nezletilí kvůli penězům hrozili seniorovi nožem. Policie hledá další oběti a svědky
Ani ne patnáct let bylo podle zjištění iDNES.cz nejmladšímu členovi party nezletilých, kteří 9. října letošního roku naháněli hrůzu v Karlových Varech. Po seniorovi požadovali peníze, jeden z členů...
Pro bezpečnost pěších a cyklistů. Mariánské Lázně dokončily novou stezku
V Mariánských Lázních dokončili stavbu smíšené stezky pro pěší a cyklisty z Úšovic do Sklářů. Podle starosty Martina Hurajčíka (ANO) se na necelé dva kilometry dlouhém úseku zásadně zvýší bezpečnost...
Srážku dvou aut nepřežil jeden z řidičů, měl zákaz řízení a neplatnou STK
Šestatřicetiletý řidič v neděli nepřežil srážku dvou aut v Bečově nad Teplou na Karlovarsku. Na místě přistával i vrtulník záchranné služby, řidiči ale nebylo pomoci. Za volantem přitom neměl co...
Sobotní požár rodinného domu na Chebsku má jednu oběť, tři lidé jsou zranění
Osm jednotek hasičů zasahovalo v sobotu večer u požáru rodinného domu ve Velké Hleďsebi nedaleko Mariánských Lázní na Chebsku. Policisté následně potvrdili, že požár nepřežil jeden člověk a tři lidé...
Z luxusní plachetnice na pulty obchodů. Moser představuje levitující sklenice
Zatím pouze na palubě největší plachetnice světa Orient Express Corinthian si mohli její pasažéři užívat doušku moku z exkluzivních sklenic karlovarské sklárny Moser. Ta nyní unikátní kolekci...