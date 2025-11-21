Nehoda se stala v pátek v půl dvanácté na křižovatce ulic Písečná a Dragounská. „Sanita rychlé zdravotnické pomoci jela se zapnutými sirénami i majáky k pacientovi,“ uvedla Simona Kratochvílová, mluvčí Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje.
Na křižovatce jí ale zkřížil cestu devatenáctiletý řidič. Podle Patrika Žižky, mluvčího krajských hasičů, jeho vůz po střetu srazil na chodníku skupinu dětí. „Jejich zranění byla lehká,“ podotkl Žižka.
To potvrdila i mluvčí záchranky. „Vedle dětí jsme do chebské nemocnice převezli i řidiče osobního vozu, ošetření si vyžádalo i lehké zranění naší záchranářky ze sanity,“ upřesnila Kratochvílová.
Pro pacienta musela po nehodě vyjet jiná sanita. Podle Simony Kratochvílové naštěstí nehrozilo riziko z prodlení.