„Dosavadní výsledky šetření naznačují, že řidič osobního vozu při odbočování vlevo nedal přednost protijedoucímu motorkáři,“ uvedla policejní mluvčí Kateřina Pešková. Po střetu utrpěl motocyklista vážná poranění.
„Muže letecké záchranka transportovala do plzeňské nemocnice,“ konstatovala Simona Kratochvílová, mluvčí krajské záchranky s tím, že motocyklista utrpěl vážná poranění v oblasti pánve.
Řidič osobního vozu z místa nehody, která se stala po půl páté odpoledne, utekl. Policistům se ho podařilo objevit před sedmou hodinou.
„Provedli dechovou zkoušku. Ta ukázala hodnotu 1,2 promile alkoholu. Řidič se podrobil odběru krve, která má zjistit hladinu alkoholu v době nehody,“ doplnila Kateřina Pešková.
Případem se dále zabývají karlovarští kriminalisté. Ti zahájili úkony trestního řízení pro podezření z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti a neposkytnutí pomoci.