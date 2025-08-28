Opilý řidič utekl od nehody, při které srazil a vážně zranil motorkáře

Autor:
  8:57
Pro podezření z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti a neposkytnutí pomoci vyšetřují karlovarští kriminalisté středeční dopravní nehodu osobního vozu a motorky. Ke kolizi došlo na křižovatce místních ulic Klínovecká a Sedlecká. Pravděpodobný viník nehody utekl, aniž by motorkáři poskytl pomoc. Jak se později ukázalo, byl pod vlivem alkoholu.
Fotogalerie2

Motorkář při středeční nehodě utrpěl těžká zranění. Letečtí záchranáři jej transportovali do plzeňské nemocnice. | foto: HZS Karlovarského kraje

„Dosavadní výsledky šetření naznačují, že řidič osobního vozu při odbočování vlevo nedal přednost protijedoucímu motorkáři,“ uvedla policejní mluvčí Kateřina Pešková. Po střetu utrpěl motocyklista vážná poranění.

„Muže letecké záchranka transportovala do plzeňské nemocnice,“ konstatovala Simona Kratochvílová, mluvčí krajské záchranky s tím, že motocyklista utrpěl vážná poranění v oblasti pánve.

Řidič osobního vozu, který zřejmě nehodu způsobil, utekl.

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

Řidič osobního vozu z místa nehody, která se stala po půl páté odpoledne, utekl. Policistům se ho podařilo objevit před sedmou hodinou.

„Provedli dechovou zkoušku. Ta ukázala hodnotu 1,2 promile alkoholu. Řidič se podrobil odběru krve, která má zjistit hladinu alkoholu v době nehody,“ doplnila Kateřina Pešková.

Případem se dále zabývají karlovarští kriminalisté. Ti zahájili úkony trestního řízení pro podezření z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti a neposkytnutí pomoci.

