Cyklista u Puppu spadl z výšky do koryta Teplé, kde nyní teče jen minimum vody

Zprávu o nehodě cyklisty dostala policejní hlídka obvodního oddělení Karlovy Vary – město v úterý krátce před druhou hodinou odpoledne.
„Po příjezdu na místo policisté zjistili, že senior z dosud nezjištěných příčin havaroval na jízdním kole a následně spadl z několikametrové výšky do řeky, přičemž utrpěl zranění,“ uvedl policejní mluvčí Jan Bílek.
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V době příjezdu policistů už byl u poraněného muže svědek, který za ním slezl do koryta. „Policisté využili teleskopický žebřík, dostali se ke zraněnému devětasedmdesátiletému muži, kterému následně poskytli první pomoc,“ pokračoval mluvčí.
Podle videa, které policisté zveřejnili, si muž stěžoval na bolest v kyčli. „Po celou dobu byl při vědomí a s hlídkou komunikoval,“ konstatoval Bílek. Z koryta ho posléze vynesli policisté a hasiči. Předali jej posádce sanitky.
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„Mohu potvrdit, že jsme zasahovali u pádu cyklisty do řeky. Po příjezdu na místo jsme si muže převzali do péče od policistů. Po ošetření jsme jej s lehkým poraněním transportovali na Emergency do Karlových Varů,“ řekla mluvčí záchranky Simona Kratochvílová.
Senior může mluvit o obrovském štěstí, že z nehody vyvázl jen s lehkými zraněními. Podle vodohospodářů z Povodí Ohře je totiž aktuální průtok v Teplé na minimální úrovni.
Graf na webu organizace potvrzuje, že u Jánského mostu, což je jen několik stovek metrů dál po proudu, byly v době havárie pouhé tři centimetry vody.