Řidič pod vlivem drog srazil na přechodu chodkyni, žena na místě zemřela

Autor:
  10:39
Tragickou nehodu vyšetřují od pondělního rána policisté na Sokolovsku. Ve Svatavě srazil dvaatřicetiletý řidič na přechodu pro chodce devětapadesátiletou ženu. Ta na místě podlehla zraněním. Řidič byl pod vlivem návykových látek.

Nehoda se stala v pondělí kolem půl šesté ráno ve Svatavě. | foto: Policie ČR

Nehoda se stala kolem půl šesté ráno nedaleko autobusové zastávky v Kraslické ulici. „Dvaatřicetiletý řidič osobního vozidla zde srazil devětapadesátiletou chodkyni, jež utrpěla zranění, kterým na místě podlehla,“ potvrdila policejní mluvčí Zuzana Churáňová.

Přivolaní policisté dali řidiči dýchnout. „Orientační dechová zkouška na alkohol vyšla negativně,“ konstatovala mluvčí. Test na drogy ovšem ukázal, že byl muž pod vlivem THC.

„Řidič byl následně převezen do nemocnice k odběru biologického materiálu,“ doplnila Churáňová.

Přesnou příčinu nehody a její okolnosti v současné době policisté vyšetřují.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Budějovice opět vedou, uspěl i Třinec. Sparta pod novým koučem jasně prohrála

Ve středu se před ně dostala Plzeň, o dva dny později už ale České Budějovice opět vedou hokejovou extraligu. Ve třináctém kole je do čela poslala výhra nad Libercem 4:2, Plzeň zápas teprve čeká....

Kladno otočilo zápas se Spartou, Budějovice nestačily na Olomouc. Slaví Třinec i Kometa

Hokejisté Českých Budějovic ve 12. kole extraligy po čtyřech výhrách zaváhali, doma proti Olomouci zaváhali 1:3. Ve vedení v neúplné tabulce ale stále zůstávají. Přiblížil se k nim Třinec, který...

Byla jsem terčem telefonického podvodu, svěřila se hejtmanka Vildumetzová

Nejen stovky bezejmenných lidí, ale také exponované osobnosti se stávají terčem podvodníků. Před několika dny čelila podezřelému telefonátu i hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová....

Nahořklý úspěch: ze sněmovny vypadl skokan Kulhánek. Kubis může slavit

Skokanem letošních parlamentních voleb je bezesporu Petr Kubis (ANO), kterého preferenční hlasy vystřelily ze 14. na 2. místo kandidátky hnutí v Karlovarském kraji. Zatímco on může slavit, ministr...

Karlovarská nemocnice začíná s nápravou chyb, prověří i možný trestný čin

Nejasnosti kolem nákupu tří soukromých ambulancí nebo fakt, že nemocnice uzavírala smlouvy s firmami, které se nesmí účastnit veřejných zakázek. Karlovarská krajská nemocnice začala s nápravou...

Vyhnání Čechů, rabování po odsunu Němců i tragédie u Nažidel. To jsou Příběhy z pohraničí

Nebýt „zlatokopů“, kteří ještě před ukončením odsunu karlovarských Němců z lázeňského města řádili v jejich prázdných domech a bytech, tak by spisovatel Jaroslav Fikar nikdy nevydal v pořadí...

12. října 2025  9:30

Únik plynu v Chebu dočasně zastavil provoz na železniční trati

Únik plynu v sobotu odpoledne nakrátko zastavil provoz na železniční trati u chebského nádraží. Plyn unikl při výkopových pracích. Podle mluvčího krajských hasičů Patrika Žižky nešlo o velký únik,...

11. října 2025  16:49

Tyčí se do výšky 28 metrů. Památný strom u toboganu se dočká ozdravné kúry

Památný strom v sokolovských Husových sadech čeká ozdravná kúra. Specialisté z odborné arboristické firmy nejsilnější listnáč v parku zkontrolují a ošetří. Obnoví také pružné vazby větví, které...

11. října 2025  9:10

Budějovice opět vedou, uspěl i Třinec. Sparta pod novým koučem jasně prohrála

Ve středu se před ně dostala Plzeň, o dva dny později už ale České Budějovice opět vedou hokejovou extraligu. Ve třináctém kole je do čela poslala výhra nad Libercem 4:2, Plzeň zápas teprve čeká....

10. října 2025  21:32,  aktualizováno  21:43

Nádory plic i nemoci srdce. Lidé v kraji podceňují prevenci, nemocných přibývá

Takřka polovina dospělých obyvatel Karlovarského kraje nechodí pravidelně k preventivním prohlídkám. Důsledkem jsou pozdní záchyty velkého množství vážných onemocnění. S výsledky průzkumu seznámil...

10. října 2025  15:44

Sokolov láká nové učitele. Nabízí jim příspěvek 150 tisíc i městské byty

Náborový příspěvek je jednou z možností, jak chce sokolovská radnice přilákat do škol nové učitele. Aprobovaným pedagogům nabízí i možnost pronájmu městského bytu. Nově se náborový příspěvek kromě...

10. října 2025  8:37

Kdo nabídne víc? Karlovy Vary dají do licitace parkovací místa v lázních

Karlovy Vary nabídnou parkovací místa v lázeňské zóně formou licitace. Zájemci budou moci soutěžit o parkovací místo, pokud chtějí mít více než jedno. V první vlně se to bude týkat zhruba 90 z...

9. října 2025  13:25

Zlodějku vyčenichal pes. Pod hromadou kradeného oblečení předstírala spánek

„Přijeďte rychle, možná, že je ještě ve sklepě.“ Tak nějak nejspíš zněl telefonát na tísňovou linku karlovarských strážníku, na které se obrátili obyvatelé domu na náměstí Dr. Milady Horákové. Mezi...

9. října 2025  9:40

Zažívací problémy i záněty. Veterinářky se o první víkendové službě nezastavily

Zhoršení stavu po operaci, potíže s trávicím systémem, pokousání, infekce či záněty. Už první služba ukázala, že veterinární pohotovost v Karlovarském kraji má své opodstatnění. První víkendovou...

8. října 2025  15:35

Profi hasičům v Kraslicích velí žena. Nechce řídit cisternu, z hadů má fobii

Výjezdová stanice Hasičského záchranného sboru (HZS) v Kraslicích na Sokolovsku má od října novou velitelku. Jana Třísková je první ženou na této pozici v kraji a první výjezdovou hasičkou u...

8. října 2025  12:04

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Krásná chystá levné bydlení pro seniory, kteří už nezvládají udržovat svůj dům

Obec Krásná na Chebsku chystá stavbu komunitního domu pro seniory. Cílem je vyhovět zvýšené poptávce po finančně méně náročném bydlení a umožnit seniorům, kteří v lokalitě žijí, aby i ve stáří mohli...

8. října 2025  10:04

Kulatina z převráceného náklaďáku spadla na koleje, vlaky několik hodin stály

Kulatina z převráceného přívěsu nákladního vozu zasypala ráno železniční trať na Sokolovsku. Nehoda se stala na silnici mezi Kraslicemi a Rotavou. Doprava na trati mezi Sokolovem a německým...

7. října 2025  16:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.