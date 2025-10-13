Řidič pod vlivem drog srazil na přechodu chodkyni, žena na místě zemřela

Nehoda se stala kolem půl šesté ráno nedaleko autobusové zastávky v Kraslické ulici. „Dvaatřicetiletý řidič osobního vozidla zde srazil devětapadesátiletou chodkyni, jež utrpěla zranění, kterým na místě podlehla,“ potvrdila policejní mluvčí Zuzana Churáňová.
Přivolaní policisté dali řidiči dýchnout. „Orientační dechová zkouška na alkohol vyšla negativně,“ konstatovala mluvčí. Test na drogy ovšem ukázal, že byl muž pod vlivem THC.
„Řidič byl následně převezen do nemocnice k odběru biologického materiálu,“ doplnila Churáňová.
Přesnou příčinu nehody a její okolnosti v současné době policisté vyšetřují.
