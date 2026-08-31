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Řidička se za zatáčkou srazila s autem v protisměru, nadýchala přes 4 promile

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  15:09

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Škoda Fabia, kterou řídila silně opilá osmatřicetiletá žena. | foto: Policie ČR

Namol opilá žena bourala v neděli dopoledne na silnici mezi Kynšperkem nad Ohří a Březovou na Sokolovsku. Poté, co projela zatáčku, vjela do protisměru a střetla se s dalším vozem.

Pro někoho by taková dávka alkoholu byla smrtelná. Osmatřicetiletá žena však sedla za volant, přestože v sobě měla více než 4 promile.

Při střetu s protijedoucí toyotou neutrpěla ani jedna z řidiček zranění.

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„Osmatřicetiletá řidička osobního automobilu značky Škoda jela v neděli kolem 10. hodiny dopolední ve směru z Kynšperku nad Ohří na Březovou. Po projetí zatáčky přejela do protisměru, kde se střetla s právě projíždějícím vozidlem značky Toyota,“ uvedl policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Ženu, která nehodu zavinila, podrobili policisté dechové zkoušce. Přístroj naměřil 4,39 promile alkoholu. Zkoušku podstoupila i řidička toyoty, ta vyšla negativně.

„Policisté z dopravního inspektorátu ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky,“ řekl Kopřiva. Ženě hrozí až tříleté vězení, tučná pokuta nebo zákaz řízení.

Škodu na havarovaných vozidlech policisté vyčíslili přibližně na 100 tisíc korun. Okolnosti ženina stavu, tedy proč se tak opila a kolik alkoholu požila, policisté nesdělili.

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Řidička se za zatáčkou srazila s autem v protisměru, nadýchala přes 4 promile

Škoda Fabia, kterou řídila silně opilá osmatřicetiletá žena.

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