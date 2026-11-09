„K nehodě mělo dojít tak, že třicetiletý řidič vozidla značky Škoda jedoucí ve směru od Děpoltovic do Hroznětína přejel do protisměru, kde narazil do protijedoucího vozidla značky Toyota, které řídil třiatřicetiletý muž,“ uvedl policejní mluvčí Jan Bílek.
Oba aktéři karambolu, který se naštěstí obešel bez zranění, se podrobili dechové zkoušce. Zatímco u řidiče toyoty dopadla s negativním výsledkem, šofér škody pod vlivem byl. „Nadýchal 5,38 promile,“ upřesnil Bílek.
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Opilí mladíci havarovali, jeden z nich zahynul. Ostatní odmontovali SPZ a utekli
Policisté muže vyzvali k lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu. Tomuto úkonu se třicetiletý řidič odmítl podrobit. Navíc se ukázalo, že auto, za jehož volantem seděl, nemělo platnou technickou prohlídku.
„Karlovarští dopravní policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky,“ řekl mluvčí. Muži tak v případě prokázání viny hrozí až tříletý trest vězení.
Ačkoliv je snášenlivost alkoholu u každého jedince různá, odborníci se shodují na tom, že zdraví ohrožující je hranice čtyř promile. Pro většinu lidí je pak pět promile smrtelnou dávkou.