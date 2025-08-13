Kvůli plynové pistoli vtrhl do bytu a zmlátil své známé. Za chvíli už měl želízka

Devětadvacetiletý muž přišel do bytu 8. srpna kolem deváté večerní. „Když mu známý po zaklepání otevřel vchodové dveře, odstrčil ho, a bez souhlasu do bytu vstoupil,“ uvedl policejní mluvčí Jan Bílek.
Po krátké slovní rozepři oba muže fyzicky napadl. Kopal je a bil pěstmi do celého těla. „Požadoval po jednom ze známých vydání plynové pistole, což ale napadený odmítal,“ konstatoval Bílek.
Agresor jej proto chytil do takzvané kravaty a začal ho přiškrcovat. Přestal až v okamžiku, kdy mu oběť slíbila, že kýženou zbraň vydá. „Poté vzal plynovou zbraň i zásobník a z bytu odešel,“ doplnil mluvčí.
„Policisté se případem začali okamžitě zabývat a devětadvacetiletého muže do několika málo minut po oznámení zadrželi. Skončil ve vazbě,“ dodal Jan Bílek.
Policisté násilníka obvinili ze zvlášť závažného zločinu loupeže a z přečinu porušování domovní svobody. U soudu mu tak hrozí až desetiletý trest vězení.