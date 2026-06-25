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Muž posilněn alkoholem zbil matku a vyhrožoval nožem, skončila v nemocnici

Autor:
  13:39
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Martin Veselý, MAFRA

K idyle mělo daleko soužití osmadvacetiletého muže z malé obce na Bochovsku s jeho dvaašedesátiletou matkou. Muž matku napadl, vyhrožoval jí i nožem. Roli v jeho chování hrál alkohol, kterého měl v krvi téměř dvě promile.

Incident, u kterého zasahovali policisté, se stal 22. června kolem deváté hodiny večerní. Mezigenerační neshody, kdy společnou domácností létaly nadávky, vyvrcholily napadením ženy.

„Svou matku měl shodit na zem, přičemž jí měl několikrát kopnout a udeřit pěstí,“ popsal mužovo chování Jan Bílek, mluvčí karlovarských policistů. Konflikt syna s matkou se přesunul do kuchyně, k uklidnění měla ale situace daleko.

V kuchyni se totiž muž chopil nože, kterým ženě vyhrožoval. „Ženě se podařilo utéct do jiné místnosti, kde se schovala. Její syn ale dveře poškodil, dostal se dovnitř a svou matku opět fyzicky napadl,“ pokračoval mluvčí. Nůž podle něj naštěstí předtím násilník odložil do dřezu.

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Ženě se podařilo zalarmovat policii. Hlídka byla na místě během několika málo minut a osmadvacetiletého muže zadržela. Dvaašedesátiletá žena utrpěla po řádění svého syna zranění, která si vyžádala ošetření od lékařů v nemocnici.

Dechová zkouška potvrdila u osmadvacetiletého muže 1,87 promile alkoholu v krvi. Test na přítomnost omamných a psychotropních látek vyšel negativně.

Policisté muže obvinili z nebezpečného vyhrožování a ublížení na zdraví. V případě prokázání viny mu tak hrozí až tři roky vězení.

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