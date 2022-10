Žena chtěla partnera při hádce vyhodit z bytu, napadl ji mačetou

Už v příštím roce by měla v Doupovském Hradišti na Karlovarsku začít stavba pietního místa a krematoria. Na rozjezd...

Hrady, zámky a další památky v Karlovarském kraji se po covidovém období vrátily do běžného režimu. Po dvou letech...

S mačetou v ruce zaútočil na svou o patnáct let starší družku 37letý muž ze Sokolovska. Zraněnou ženu museli záchranáři...

Fitness centra v kraji hlásí na podzim plno, opadnutí zájmu nepozorují nikde

Tvarovat postavu před létem a přes Vánoce zahodit permanentku do posilovny a přibrat to, co se shodilo? Provozovatelé...