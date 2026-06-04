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V Kynšperku nad Ohří se našla část lidského těla, případ vyšetřuje policie
Tekutý poklad z Bečova je kompletní. Osm lahví se vrátilo z francouzského vinařství
Bečovský tekutý poklad, lahve s vínem a koňakem, které byly před více než čtyřiceti lety objeveny v hradní kapli společně s relikviářem sv. Maura, je opět kompletní. Z Francie se vrátila zpět domů...
Novomanželku zardousil druhý den po svatbě. Jen jsem jí chtěl zacpat ústa, hájil se
Za vraždu své manželky na Karlovarsku vyměřil Krajský soud v Plzni Bohumilu Švecovi vězení na 12,5 roku. Ženu podle obžaloby zardousil v hádce pouze několik desítek hodin po svatbě.
Řidič dluží na pokutách téměř čtvrt milionu. Policisté udělali rázné opatření
Téměř 215 tisíc korun dluží na pokutách osmadvacetiletý motorista, kterého 31. května zastavili policisté v Karlových Varech. Vzhledem k tomu, že dluh odmítl na místě uhradit, nějakou dobu si...
Po Josefovském jaru přišlo stepní počasí. A o víkendu Krušnohoří čeká razantní změna
Nemilé ranní překvapení čekalo v pátek na obyvatele městeček a vísek v Krušných horách. Teplota na řadě míst klesla pod nulu, námraza ozdobila rostliny a potrápila řidiče, kteří museli před vyjetím...
Unikátní sídlo spolku Schlaraffia bylo plné humoru. Teď se otevře veřejnosti
Unikátní možnost nahlédnout do tajemných prostor s fascinující minulostí dostanou v pátek 29. května návštěvníci kostela Církve československé husitské v chebské Vrbenského ulici. Neobyčejná budova s...
V Kynšperku nad Ohří se našla část lidského těla, případ vyšetřuje policie
Kriminalisté vyšetřují nález části lidského těla v Kynšperku nad Ohří na Sokolovsku. „V současné době v místě provádíme prvotní úkony. Další informace zveřejníme hned, jakmile to okolnosti případu...
Z kombinátu na Sokolovsku unikla chemikálie, dostala se i na silnici
Z kombinátu Sokolovské uhelné ve Vřesové na Sokolovsku unikla dnes dopoledne chemikálie, která se používá při čistění chladicí technologie. Dostala se na silnici. K likvidaci úniku vyjeli hasiči.
Do poddoupovského Bochova se po třiceti letech vrací osobní vlaky, podpoří turismus
Osobní vlaková doprava se po třiceti letech vrací do poddoupovského Bochova na Karlovarsku. Její provoz tu byl kdysi zastaven pro ztrátovost, životaschopnost tratě ale podržela doprava nákladní....
Zloděj rychle změnil kradenou dodávku v hromadu šrotu, sám proletěl čelním sklem
Neuzamčená dodávka značky Mercedes lákala v areálu stavební firmy na Sokolovsku čtyřiačtyřicetiletého muže. Ve voze našel klíče od zapalování a odjel. Zakrátko ovšem vážně havaroval u Josefova. S...
Řidič dluží na pokutách téměř čtvrt milionu. Policisté udělali rázné opatření
Téměř 215 tisíc korun dluží na pokutách osmadvacetiletý motorista, kterého 31. května zastavili policisté v Karlových Varech. Vzhledem k tomu, že dluh odmítl na místě uhradit, nějakou dobu si...
Kapacita už nestačila. V karlovarské nemocnici rozšiřují urgentní příjem
V Nemocnici Karlovy Vary začaly práce na rozšíření a modernizaci urgentního příjmu. Hlavním důvodem je nedostatek kapacity. Nový pavilon G1 postaví v sousedství pavilonu A a bude stát 550 milionů...
Známé karlovarské parkoviště bude komfortnější pro návštěvníky i řidiče autobusů
Do modernizace areálu parkoviště Kouzelné městečko (KOME) v Karlových Varech se chystá investovat místní dopravní podnik. Vznikne zde důstojné zázemí pro návštěvníky Karlových Varů, kteří do města...
V hlavní soutěži MFF Karlovy Vary nás zastoupí filmy s Tomicovou a Geislerovou
Snímek Šimona Holého Chica Checa s Pavlou Tomicovou a česko-slovenská koprodukce Pramen s Aňou Geislerovou nás budou letos reprezentovat v hlavní soutěži Mezinárodního filmového festivalu Karlovy...
Komplikace mezi Toužimí a Plzní. Silničáři opravují popraskaný tah na Vary
U Toužimi na Karlovarsku začalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) opravovat silnici I/20 mezi Karlovými Vary a Plzní. Opravy za zhruba 43 milionů korun potrvají do září.
Tekutý poklad z Bečova je kompletní. Osm lahví se vrátilo z francouzského vinařství
Bečovský tekutý poklad, lahve s vínem a koňakem, které byly před více než čtyřiceti lety objeveny v hradní kapli společně s relikviářem sv. Maura, je opět kompletní. Z Francie se vrátila zpět domů...
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...
Novomanželku zardousil druhý den po svatbě. Jen jsem jí chtěl zacpat ústa, hájil se
Za vraždu své manželky na Karlovarsku vyměřil Krajský soud v Plzni Bohumilu Švecovi vězení na 12,5 roku. Ženu podle obžaloby zardousil v hádce pouze několik desítek hodin po svatbě.
Z někdejší ostudy je výkladní skříň. V Hranicích otevřeli novou knihovnu
Masarykovo náměstí v Hranicích má novou dominantu. Zchátralý dům s propadlou střechou, který roky hyzdil nově upravený centrální prostor města, se změnil na knihovnu a muzeum. Přestavba, za níž stojí...