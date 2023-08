Stát se policistou? Obávané testy ukázaly, že to bez fyzické kondice nejde

Po Karlových Varech a Aši se „zkouška“ tentokrát uskutečnila v Chebu. Možnosti zjistit, zda by měli šanci stát se policistou, využilo na atletickém stadionu chebské Krajinky osm statečných. Na šest mužů a dvě ženy tady čekaly čtyři zkoušky. Člunkový běh, kliky, celomotorický test a běh na 1000 metrů. Jednoduché? Jak pro koho.

„V každé disciplíně se sbírají body, k absolvování je jich třeba získat celkem 36. To je úplné minimum. A v každém ze čtyř testů se musí uchazeč dostat na čtyři body. Jinak v něm neuspěl,“ vysvětluje mluvčí krajské policie Jakub Kopřiva.

Práci u policie považuje za perspektivní

Že to nebude úplně legrace, to ukázal už úvodní člunkový běh. Do tuhého začalo jít při následujících klicích. Na nutné 4 body jich bylo třeba udělat 18. A pěkně poctivých, neošizených. „Klikující“ přitom hlídali ostřížím zrakem policejní rozhodčí. Z kliků nebyl dvakrát nadšen Pavel Macák z Dolního Žandova. Označil je za nejtěžší disciplínu. Ale poradil si s nimi, a navíc byl mezi ostatními výjimkou.

V cestě do policejní uniformy mu stojí už jen lékařská prohlídka. „Já jsem si fyzické testy dal jen jako takové potvrzení, že ty ostré, které mám už splněny, nebyly náhodou. Už jsem v náboru, za sebou mám taky psychotesty. Věřím, že bych mohl od září k policii nastoupit. Doteď jsem dělal v supermarketu a policejní práci považuji za perspektivní z hlediska postupu, a také za stabilní,“ uvedl Pavel Macák.

Účastníci testů to většinou myslí vážně

V podstatě stejné důvody lákají do policejních řad Oksanu Opalak z Chebu. Původem je z Ukrajiny, ale u nás už žije řadu let a získala i občanství. Což je jedna z podmínek pro přijetí. Usilovala o policejní práci na rodné Ukrajině, ale tam příliš pochopení nenašla. „Asi bych mohla pracovat u cizinecké policie. Chodila jsem tam kvůli neustálému papírování tak často, že jsem tam byla jako doma,“ podotkla v žertu. Zatím pracuje jako masérka.

Gabriela Šoralová z policejního náborového týmu potvrdila, že úspěšní absolventi fyzických testů mají skutečně seriózní zájem o práci u policie. „Ti, co na testy přijdou, to ve velké většině opravdu myslí vážně. Z těch, co uspějí, se obvykle dva až tři přihlásí hned, další pak po několika dnech. Letos byly testy nanečisto - včetně toho chebského - už třikrát a do konce roku budou asi ještě dvakrát,“ uvedla.

A přidala ještě jednu zajímavost. „Minule se jen tak zúčastnila i jedna sedmiletá dívenka a sedmdesátiletý muž. A oba testy splnili,“ dodala Gabriela Šoralová.

V kraji chybí momentálně asi 250 policistů

Policejních testů fyzické zdatnosti se už letos zúčastnilo několik desítek zájemců. Nejvíce v Karlových Varech, kde to bylo dvacet lidí. Zájmem policie je, aby pokud možno uspěli všichni a podali si přihlášku. „V současnosti chybí Krajskému ředitelství policie Karlovarského kraje do plného stavu kolem 250 policistů.

Nejvíce z nich ve službě pořádkové policie,“ konstatoval policejní mluvčí Kopřiva. A podotkl, že v absolutních číslech jsou však regiony, kde policistů chybí více než v Karlovarském kraji. „Nejvíce policistů chybí v našem regionu v rámci Územního odboru Cheb. Naopak nejméně jich schází v rámci Územního odboru Karlovy Vary,“ dodal Kopřiva.