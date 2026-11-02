Na ukájejícího se muže upozornili 25. října kolem třetí hodiny odpoledne policisty dva devatenáctiletí mladíci, kteří nedaleko lanovky pracují jako obsluha podzemního parkoviště.
„Hlídka policie třiadvacetiletého muže z Děčínska o chvíli později zadržela nedaleko místa, kde se obnažil a masturboval,“ uvedl policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Muž je podle něj podezřelý z výtržnictví.
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Za tento přečin mu v případě prokázání viny hrozí až dvouletý trest odnětí svobody. Přitěžující okolností je v tomto případě fakt, že byl za obdobné jednání před pěti lety potrestaný příkazem Okresního soudu v Děčíně.