Případ se stal 6. listopadu kolem deváté hodiny ráno. Poté, co jednadvacetiletý muž vystoupil na konečné z autobusu, potkal pětasedmdesátiletého seniora.
Po krátké slovní rozepři po něm začal vymáhat údajný dluh. Seniora napadl několika údery do hlavy a hrudníku. „Přitom mu měl odcizit mobilní telefon a z místa utéct,“ uvedl policejní mluvčí Jan Bílek. Jak se později ukázalo, přístroj obratem ruky prodal.
Po násilníkovi začali policisté okamžitě pátrat. Dopadli jej kolem osmé hodiny večer. I když škoda, kterou napadenému způsobil nebyla velká, podle zjištění iDNES.cz řádově stovky korun, hrozí mladíkovi až deset let vězení.
Kriminalisté jej totiž obvinili ze zvlášť závažného zločinu loupeže. Mladík skončil ve vazbě. Napadený senior naštěstí neutrpěl žádná zranění.