Zloděj v restauraci odcizil dva příruční trezory, třetí vypáčil ze zdi směnárny

První případ se odehrál 22. července. Tehdy se obviněný muž vlámal po poškození plastového okna do jedné z karlovarských restaurací.
Uvnitř se pak podle policie zmocnil dvou příručních trezorů, které převezl do pronajaté garáže. „Tam trezory poškodil a odcizil z nich finanční hotovost,“ uvedl policejní mluvčí Jan Bílek.
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Přibližně o týden později se šestadvacetiletý muž vydal na lup znovu. Tentokrát do směnárny. Tam ze zdi vypáčil zazděný trezor. Krátce po druhé krádeži jej policisté zadrželi.
„Svým jednáním měl způsobit na poškozených a odcizených věcech škodu přibližně 285 tisíc korun,“ konstatoval Bílek. Pachatel skončil ve vazbě. „V případě prokázání viny mu tak hrozí trest odnětí svobody až na pět let, neboť svým jednáním způsobil větší škodu,“ dodal mluvčí policie.