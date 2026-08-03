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Zloděj v restauraci odcizil dva příruční trezory, třetí vypáčil ze zdi směnárny

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  11:47

Šestadvacetiletý muž odcizil hned tři trezory. Hrozí mu za to až pět let vězení. | foto: Policie ČR

Pět let za mřížemi hrozí šestadvacetiletému muži z Karlových Varů, který při dvou zlodějských výpravách odcizil hned tři trezory. Jejich majitelům způsobil škodu za více než 280 tisíc korun.

První případ se odehrál 22. července. Tehdy se obviněný muž vlámal po poškození plastového okna do jedné z karlovarských restaurací.

Uvnitř se pak podle policie zmocnil dvou příručních trezorů, které převezl do pronajaté garáže. „Tam trezory poškodil a odcizil z nich finanční hotovost,“ uvedl policejní mluvčí Jan Bílek.

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Přibližně o týden později se šestadvacetiletý muž vydal na lup znovu. Tentokrát do směnárny. Tam ze zdi vypáčil zazděný trezor. Krátce po druhé krádeži jej policisté zadrželi.

„Svým jednáním měl způsobit na poškozených a odcizených věcech škodu přibližně 285 tisíc korun,“ konstatoval Bílek. Pachatel skončil ve vazbě. „V případě prokázání viny mu tak hrozí trest odnětí svobody až na pět let, neboť svým jednáním způsobil větší škodu,“ dodal mluvčí policie.

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Šestadvacetiletý muž odcizil hned tři trezory. Hrozí mu za to až pět let vězení.

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