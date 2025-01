Uklízečka zamkla zloděje v šatně, přesto si nedal říct. Loupit pak šel střechou

„Na začátku listopadu obviněný vešel do prodejny, následně do skladu, ve kterém uviděl volně odložený batoh, ze kterého odcizil peněženku s finanční hotovostí, platební kartou a dalšími osobními doklady. O týden později si všiml u rodinného domu nedovřených dveří a okamžitě do domu vstoupil. Také v tomto případě odcizil několik věcí, jako například peněženku s osobními doklady, dětský tablet či šperky,“ uvedl policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Obviněný muž využil každé příležitosti ke zlodějině. „Namířil si to například do základní školy, která prochází rekonstrukcí a poté z učitelské sborovny odcizil z volně odložené kabelky finanční hotovost,“ pokračoval Kopřiva. Terčem se pro něj stal i jeden z karlovarských hotelů.

Hned dvakrát pak kradl v areálu místního fotbalového klubu. „Odcizil zde mimo jiné powerbanku, sportovní tašku s oblečením či prací prášek. Při této krádeži byl tehdy uklízečkou uzamčen v kabině a následně ho policisté zadrželi,“ řekl mluvčí. Po provedených úkonech vyšetřování a obvinění z krádeže jej propustili.

Jeho zlodějská série pak definitivně skončila v posledních hodinách loňského roku. Tehdy se vydal do prodejny se smíšeným zbožím. „Vnikl do ní střešním oknem. Následně prodejnu prohledal a odcizil finanční hotovost z pokladny či různé oblečení. Po opuštění prodejny byl zadržen policisty,“ doplnil Jakub Kopřiva.

Za dva měsíce dokázal způsobit okradeným škodu za 120 tisíc korun. Policisté jej obvinili ze spáchání přečinů krádeže, neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a porušování domovní svobody. „V případě prokázání viny hrozí muži trest odnětí svobody až na pět let,“ dodal Kopřiva.