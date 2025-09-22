Z kasičky zmizely peníze na nemocného chlapce, policisté pátrají po blondýně

Drzou krádež peněz ze sbírky ve prospěch nemocného chlapce z Karlovarska vyšetřují policisté z Karlových Varů. Řádově tisíce korun zmizely z kasičky umístěné v obchodním centru Globus. V souvislosti s případem pátrají policisté po totožnosti asi třicetileté blondýny.

Policie v souvislosti s případem krádeže peněz ze sbírky pátrá po ženě na snímku. | foto: Policie ČR

Peníze ze schránky na hlavní promenádě Globusu zmizely 21. srpna kolem 11. hodiny. V té době se v obchodním centru měla pohybovat i hledaná žena.

„Na sobě měla bílé triko, černou sukni a na nohou bílé pantofle,“ popsal ženu mluvčí policie Jakub Kopřiva. Přes rameno měla hledaná černou tašku a na krku náhrdelník. „Žena ve věku 30 až 40 let má delší blond vlasy,“ doplnil Kopřiva.

Ukradený bagr našli kilometr od místa činu mezi stromy, policie hledá zloděje

Pokud někdo hledanou ženu ze snímků pozná, může policisty kontaktovat na bezplatné lince 158, případně přímo na čísle služebny v Karlových Varech – Rybářích 353 449 071.

„Zároveň žádáme případné svědky této události, kteří se v inkriminovanou dobu v místě pohybovali a všimli si odcizení finančních prostředků, aby taktéž volali na uvedená telefonní čísla. Nebo se obrátili na kterékoliv obvodní oddělení,“ dodal policejní mluvčí.

Z kasičky zmizely peníze na nemocného chlapce, policisté pátrají po blondýně

