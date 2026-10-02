Lupič z domu odnesl prsteny, řetízky i dron. Policie hledá muže z videa

Případ se stal 11. srpna. Dům stojí podle zjištění iDNES ve Stružné. „Někdy mezi osmou ranní a 16. odpolední do něj vnikl zatím neznámý pachatel,“ uvedl policejní mluvčí Jan Bílek. Pravděpodobného pachatele zachytila bezpečnostní kamera.
Zloděj při vniknutí do domu poškodil jedny ze dveří. „Když se dostal do vnitřních prostor, prohledal je, a odcizil například několik prstenů, dron s příslušenstvím, a téměř dvanáct různých řetízků,“ řekl Bílek.
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Svěřené luxusní auto nechal rozebrat a díly prodal, pak oznámil krádež
Škodu, kterou zloděj způsobil, vyčíslili policisté na 170 tisíc korun. Na veřejnost se obracejí s prosbou po identifikaci muže na záznamu bezpečnostní kamery. „Kriminalisté žádají případné svědky, kteří osobu na videu poznají, aby informace, které pomohou při vyšetřování, volali na linku 158,“ apeloval mluvčí.
Bochovští policisté případ řeší jako krádež a porušování domovní svobody.