Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Lupič z domu odnesl prsteny, řetízky i dron. Policie hledá muže z videa

Autor:
  13:48
Nepříjemné překvapení čekalo na majitele rodinného domu v malé obci na Bochovsku. Neznámý pachatel vnikl do objektu, kde odcizil a poničil věci za 170 tisíc korun. Bezpečnostní kamera na domě pravděpodobně zloděje nahrála.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Případ se stal 11. srpna. Dům stojí podle zjištění iDNES ve Stružné. „Někdy mezi osmou ranní a 16. odpolední do něj vnikl zatím neznámý pachatel,“ uvedl policejní mluvčí Jan Bílek. Pravděpodobného pachatele zachytila bezpečnostní kamera.

Zloděj při vniknutí do domu poškodil jedny ze dveří. „Když se dostal do vnitřních prostor, prohledal je, a odcizil například několik prstenů, dron s příslušenstvím, a téměř dvanáct různých řetízků,“ řekl Bílek.

Svěřené luxusní auto nechal rozebrat a díly prodal, pak oznámil krádež

Škodu, kterou zloděj způsobil, vyčíslili policisté na 170 tisíc korun. Na veřejnost se obracejí s prosbou po identifikaci muže na záznamu bezpečnostní kamery. „Kriminalisté žádají případné svědky, kteří osobu na videu poznají, aby informace, které pomohou při vyšetřování, volali na linku 158,“ apeloval mluvčí.

Bochovští policisté případ řeší jako krádež a porušování domovní svobody.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Třinec v derby rozdrtil Vítkovice, Kladno poprvé padlo. Slaví Sparta i Pardubice

Třinečtí hokejisté slaví vstřelení gólu v derby s Vítkovicemi.

Šest pátečních zápasů zkompletovalo 4. kolo hokejové extraligy. Vedoucí Třinec v derby rozmetal Vítkovice poměrem 8:2 a je nadále stoprocentní. Vyhrály také Pardubice, na ledě Mladé Boleslavi uspěly...

V MHD, obchodě i e-maily. Pronásledovala soudce sedm let, viní zapisovatelku

Premium
Bývalá soudní zapisovatelka čelí obžalobě, že několik let pronásledovala...

Případ, jaký česká justice zřejmě nepamatuje. Státní zástupce obžaloval bývalou soudní zapisovatelku za to, že téměř sedm let pronásledovala svého kolegu soudce. Klade jí za vinu opakované volání...

Sucho odhalilo historický most v přehradě Březová u Karlových Varů

Hladina přehrady Březová na Karlovarsku je na rekordně nízké úrovni. Kvůli tomu...

Hladina přehrady Březová u Karlových Varů vytrvale klesá a kvůli nedostatku trvalejších srážek se už dostává na nejnižší úroveň za posledních zhruba 20 let. Podle mluvčí Povodí Ohře Dany Zikešové se...

Sparta - Karlovy Vary 0:1. Západočeskou vládu v Praze podtrhl Beránek

Hráči Karlových Varů se radují po vstřelené brance.

Hokejová Sparta ve sváteční dohrávce 5. extraligového kola podlehla Karlovým Varům 0:1. Jediný gól si v 25. minutě připsal Ondřej Beránek, čisté konto před 13 424 diváky uhájil Dominik Frodl.

Netradiční upoutávka. Metrákové hřiby v ulicích lázní lákají na výstavu hub

Tradiční výstava čerstvě utržených hub v Mariánských Lázních.

Ukázky jedlých, nejedlých i jedovatých hub, ochutnávky houbových jídel, přednášky i rady, jak jednotlivé druhy rozpoznat. V Mariánských Lázních vrcholí přípravy na tradiční podzimní výstavu hub,...

Lupič z domu odnesl prsteny, řetízky i dron. Policie hledá muže z videa

Vloupal se do rodinného domu. Policisté pátrají po identitě muže z videa

Nepříjemné překvapení čekalo na majitele rodinného domu v malé obci na Bochovsku. Neznámý pachatel vnikl do objektu, kde odcizil a poničil věci za 170 tisíc korun. Bezpečnostní kamera na domě...

2. října 2026  13:48

Ašská radnice pro jistotu koupí bývalý hotel, aby z něj neudělali ubytovnu

Bývalý hotel Goethe koupí ašská radnice za 17 milionů korun.

Za 17 milionů korun koupí ašská radnice někdejší hotel Goethe v Čapkově ulici. Zastupitelé, kteří se kvůli tomu mimořádně sešli, dali záměru zelenou. Důvodem byly obavy, aby ve městě nevznikla další...

2. října 2026  10:50

Netradiční upoutávka. Metrákové hřiby v ulicích lázní lákají na výstavu hub

Tradiční výstava čerstvě utržených hub v Mariánských Lázních.

Ukázky jedlých, nejedlých i jedovatých hub, ochutnávky houbových jídel, přednášky i rady, jak jednotlivé druhy rozpoznat. V Mariánských Lázních vrcholí přípravy na tradiční podzimní výstavu hub,...

1. října 2026  9:50

Rozhodují o vás bez vás. Tato česká města nejvíce mlží

Nejlépe, i když s rezervami, přistupují k transparentnosti ve stotisícovém Liberci.

Města rozhodují o miliardách a vašem okolí, často se to ale dozvíte jako poslední. Nový průzkum Transparentní Česko 2026 ukázal, že řada radnic před občany skrývá podklady, hlasování i lukrativní...

30. září 2026  14:37

Vesnické obchůdky nezaniknou, konkurenci řetězců odolávají i díky dotacím

ilustrační snímek

Bezmála 1,7 milionu korun rozdělí Karlovarský kraj mezi žadatele o podporu v rámci programu Obchůdek 2021+. O podporu malých vesnických prodejen projevilo zájem 14 žadatelů.

30. září 2026  11:09

Sucho odhalilo historický most v přehradě Březová u Karlových Varů

Hladina přehrady Březová na Karlovarsku je na rekordně nízké úrovni. Kvůli tomu...

Hladina přehrady Březová u Karlových Varů vytrvale klesá a kvůli nedostatku trvalejších srážek se už dostává na nejnižší úroveň za posledních zhruba 20 let. Podle mluvčí Povodí Ohře Dany Zikešové se...

27. září 2026  12:40,  aktualizováno  30. 9.

V MHD, obchodě i e-maily. Pronásledovala soudce sedm let, viní zapisovatelku

Premium
Bývalá soudní zapisovatelka čelí obžalobě, že několik let pronásledovala...

Případ, jaký česká justice zřejmě nepamatuje. Státní zástupce obžaloval bývalou soudní zapisovatelku za to, že téměř sedm let pronásledovala svého kolegu soudce. Klade jí za vinu opakované volání...

29. září 2026  15:27

Chebskou nemocnici čeká velká proměna. Studie napovídá, jak by měla vypadat

Nemocnice Cheb.

Bourání starých nevyužívaných budov, stavba nového pavilonu, nové moderní zázemí, heliport a možná i parkovací dům. Chebská nemocnice se má v následujících letech výrazně proměnit. Karlovarský kraj...

29. září 2026  10:26

Sparta - Karlovy Vary 0:1. Západočeskou vládu v Praze podtrhl Beránek

Hráči Karlových Varů se radují po vstřelené brance.

Hokejová Sparta ve sváteční dohrávce 5. extraligového kola podlehla Karlovým Varům 0:1. Jediný gól si v 25. minutě připsal Ondřej Beránek, čisté konto před 13 424 diváky uhájil Dominik Frodl.

28. září 2026  15:45,  aktualizováno  18:31

Armáda si chce vychovat záložní důstojníky, pomůže jí v tom karlovarský kurz

ilustrační snímek

Pilotní program přípravy záložních důstojníků Armády České republiky plánuje společně s Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT spustit v Karlovarském kraji ministerstvo obrany. Projekt je určený...

28. září 2026  9:50

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

České házenkářky na závěr přípravného turnaje v Chebu prohrály se Slovinskem

Jovana Jovovičová se snaží udržet míč před dotírající Charlotte Cholevovou...

České házenkářky v závěrečném utkání na turnaji čtyř zemí O štít města Chebu podlehly Slovinsku 25:29. Svěřenkyně trenérů Tomáše Hlavatého a Daniela Čurdy v souboji účastníků prosincového mistrovství...

27. září 2026  17:11

Lázně každým coulem. Budova karlovarského hotelu Windsor slaví 160 let

Dříve Lázně III, dnes lázeňský hotel Windsor. Historický objekt v sousedství...

Lázeňský hotel Windsor v Karlových Varech, bývalé Lázně III, slaví letos v září kulatiny. Rovných 160 let od slavnostního otevření. Jedna z nejstarších staveb ve městě, ležící v těsném sousedství...

27. září 2026  9:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.