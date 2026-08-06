Babičce ukradl peníze i auto, při honičce s policií se řítil obcí stočtyřicítkou

Na návštěvu k babičce se muž vydal v polovině července. Z ložnice dvaaosmdesátileté ženy ukradl uloženou hotovost, další peníze jí pak vzal z kabelky.
Podruhé přišel 27. července. „Využil toho, že seniorka šla vynést odpadky. Odcizit jí měl klíčky od jejího osobního vozidla značky Renault, které následně měl bez jejího svolení, nejméně od dvanácté hodiny polední, užívat,“ řekl policejní mluvčí Jan Bílek.
|
Kolem dálniční policie prosvištěl řidič luxusního SUV téměř dvoustovkou
Kradeného auta si později téhož dne všimla hlídka mariánskolázeňských policistů. Ti se rozhodli auto zastavit, řidič ale začal ujíždět.
„V obci Velká Hleďsebe jel místy rychlostí až 140 kilometrů v hodině. Dojel až do ulice Chebská v Mariánských Lázních, kde s vozidlem nakonec zastavil. Byl na místě zadržen,“ popsal honičku mluvčí.
Lustrací policisté zjistili, že muž má zákaz řízení. Orientační zkouška pak prokázala, že řídil pod vlivem drog. Zadržený skončil ve vazbě. Hrozí mu až pětileté vězení.