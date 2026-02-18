Zloděj se nechal zamknout v prodejně. Když už chtěl začít krást, spustil alarm

  12:58
Velmi snadno dopadli chebští policisté dvaatřicetiletého zloděje, který se nechal v sobotu večer krátce zavíračkou zamknout v jedné ze zdejších prodejen. Když už se chystal začít krást, nechtěně spustil alarm obchodu.
Do prodejny muž vešel jen několik chvil před tím, než ji v 18 hodin zaměstnanci zavřeli. Ukryl se a čekal, až personál obchod opustí.

Když se tak stalo, nenechavec opustil úkryt a jal se prohledávat zázemí provozovny. „V kuchyňce měl odcizit mobilní telefon a také několik klíčů od skladových kontejnerů,“ řekl policejní mluvčí Jan Bílek.

Prořízli střechu a ve sběrně sebrali stříbro za milion, pětice už je ve vazbě

Kromě toho si pachatel přímo v prodejně připravil k ukradení také nalezený batoh. „Pohybem po prodejně ale spustil zabezpečovací zařízení,“ konstatoval mluvčí.

Alarm zburcoval pracovníky bezpečnostní agentury, kteří na místo dorazili jako první. Neúspěšného zloděje našli ještě v prodejně. „Následně na místo dorazili policisté, kteří muže zadrželi,“ doplnil Bílek.

Dvaatřicetiletému muži z Chebu nyní hrozí až dvouletý pobyt ve vězení.

Dráždíš! A ty nejsi papoušek. Antoš a Duda o roli expertů, anglicismech i kritice

Premium
Radek Duda a Milan Antoš v dresu svých bývalých klubů při exhibici v Povrlech.

Jeden hot a druhý čehý. Jeden emotivní a druhý analytický. Radek Duda a Milan Antoš, parťáci ze zlaté Slavie i „konkurenti“ z televizní branže. Patří mezi nejvýraznější hokejové experty v tuzemsku,...

Opilý řidič se řítil dálnicí D6 v protisměru rychlostí 190 kilometrů v hodině

Policisté museli řidiče v protisměru zablokovat. (14. února 2026)

V protisměru po dálnici D6 ve směru od Karlových Varů na Cheb se v sobotu hnal řidič pod vlivem alkoholu, který měl 1,33 promile alkoholu v krvi. Místy jel rychlostí 190 kilometrů v hodině a ohrozil...

Čapí sezona začala o týden dříve, na komín v Chebu dosedla Slávka

Samice čápa bílého dorazila na komín v Chebu o týden dříve, než vloni. (13....

Do Česka se vracejí čápi. Jako jeden z prvních dosedl na svůj komín v centru Chebu čáp ve čtvrtek 12. února. Dostal jméno podle kalendáře, tedy Slávka. Je to o týden dřív než vloni.

Čtrnáctiletý lyžař po pádu prolétl ochrannou sítí, zranila se i mladá snowboardistka

Pro zraněnou šestnáctiletou snowboardistku přiletěl na Klínovec záchranářský...

Dvě vážná zranění řešili v neděli záchranáři Horské služby Krušné hory ve středisku Boží Dar – Neklid. Jen několik minut po sobě zde měli nehodu devatenáctiletá snowboardistka a teprve čtrnáctiletý...

Bakchus, medvědi i tajné masky. Skalná chystá další masopustní úterý

Vyhlášený masopustní průvod ve Skalné

Zábava a maškary v ulicích, dobré jídlo a pití. Tak nějak vypadá masopustní veselí. V příhraničí se však po válce tradice zpřetrhaly. Slavit masopust tu lidé začali znovu až po revoluci. Například v...

18. února 2026  12:58

Chodov dluží za teplo 60 milionů, kvůli sporu o rozvody. Starosta píše Babišovi

Kolem dvou stovek bytů a některé instituce v Chodově zůstaly koncem listopadu...

Na více než 60 milionů korun se vyšplhal dluh Chodova na Karlovarsku vůči dodavateli tepla a teplé vody. Důvodem je vleklý spor chodovské radnice se společností Marservis, která si neoprávněně činí...

18. února 2026  10:06

Dražší stání v centru města. Mariánské Lázně mění parkovací systém

Mariánské Lázně

V Mariánských Lázních se mění systém parkování. V ulicích přibudou nové automaty a informační cedule, součástí změn bude také úprava dopravního značení. Parkovné se v některých částech města zvýší.

17. února 2026  9:05

Karlovarský trenér Patera: Byli bychom hloupí, kdybychom se nepoprali o náš sen

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga,...

Po krátkém volnu se karlovarští hokejisté znovu zapojili do plného tréninkového procesu před závěrečnou částí základní části extraligy. Hráči absolvují tréninkové cykly, v rámci přípravy také sehrají...

16. února 2026  11:02

Čtrnáctiletý lyžař po pádu prolétl ochrannou sítí, zranila se i mladá snowboardistka

Pro zraněnou šestnáctiletou snowboardistku přiletěl na Klínovec záchranářský...

Dvě vážná zranění řešili v neděli záchranáři Horské služby Krušné hory ve středisku Boží Dar – Neklid. Jen několik minut po sobě zde měli nehodu devatenáctiletá snowboardistka a teprve čtrnáctiletý...

16. února 2026  9:38,  aktualizováno  10:09

Některé výstavy jsme museli svěsit, vzpomíná šéf Gé čtyřky. Vedl ji 40 let

Zbyněk Illek na archivním snímku z roku 2019. Galerii 4 v Chebu vedl čtyřicet...

Čtyřicet let stál Zbyněk Illek v čele nejstarší stálé fotografické galerie v Česku. Galerie 4 v Chebu, známá jako Gé čtyřka, vznikla jeho přičiněním v roce 1985 jako součást Okresního kulturního...

15. února 2026  8:53

Dráždíš! A ty nejsi papoušek. Antoš a Duda o roli expertů, anglicismech i kritice

Premium
Radek Duda a Milan Antoš v dresu svých bývalých klubů při exhibici v Povrlech.

Jeden hot a druhý čehý. Jeden emotivní a druhý analytický. Radek Duda a Milan Antoš, parťáci ze zlaté Slavie i „konkurenti“ z televizní branže. Patří mezi nejvýraznější hokejové experty v tuzemsku,...

14. února 2026

Opilý řidič se řítil dálnicí D6 v protisměru rychlostí 190 kilometrů v hodině

Policisté museli řidiče v protisměru zablokovat. (14. února 2026)

V protisměru po dálnici D6 ve směru od Karlových Varů na Cheb se v sobotu hnal řidič pod vlivem alkoholu, který měl 1,33 promile alkoholu v krvi. Místy jel rychlostí 190 kilometrů v hodině a ohrozil...

14. února 2026  15:19

Bakchus, medvědi i tajné masky. Skalná chystá další masopustní úterý

Vyhlášený masopustní průvod ve Skalné

Zábava a maškary v ulicích, dobré jídlo a pití. Tak nějak vypadá masopustní veselí. V příhraničí se však po válce tradice zpřetrhaly. Slavit masopust tu lidé začali znovu až po revoluci. Například v...

14. února 2026  7:39

Čapí sezona začala o týden dříve, na komín v Chebu dosedla Slávka

Samice čápa bílého dorazila na komín v Chebu o týden dříve, než vloni. (13....

Do Česka se vracejí čápi. Jako jeden z prvních dosedl na svůj komín v centru Chebu čáp ve čtvrtek 12. února. Dostal jméno podle kalendáře, tedy Slávka. Je to o týden dřív než vloni.

13. února 2026  15:53

Lepší dostupnost lékařů i škol. Aš chce obnovit přímé spoje do Karlových Varů

Nové autobusy na CNG pro provoz v novém systému dopravy v Karlovarském kraji

Přímá autobusová linka by mohla po letech opět spojit města Aš a Karlovy Vary. Krajská dopravní komise podpořila požadavek města Aše a doporučila radě kraje žádost projednat a případně předložit...

13. února 2026  11:02

Kontroverze kolem autorství loga vyřešena, Mariánské Lázně zavádějí nový vizuál

Logo pramene s úsměvem navrhl pro Mariánské Lázně Martin Utíkal. Obdobný vizuál...

Mariánské Lázně na Chebsku začnou používat novou vizuální identitu. Město ji představilo v prosinci, ale autor loga čelil nařčení z plagiátorství. Nyní mají Mariánské Lázně všechna potřebná autorská...

12. února 2026  13:58

