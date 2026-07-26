Rybaření stále častěji láká cizince, ukazují výsledky policejních kontrol

Podle Martina Bílého, jednatele západočeského územního svazu Českého rybářského svazu, je zájem cizinců o rybolov v Čechách setrvalý. „Mohu to potvrdit na základě prodeje povolenek,“ konstatoval.
To, že nadpoloviční většinu rybářů kontrolovaných ne Chebsku přičítá faktu, že jde o turistickou lokalitu. „Je tam hodně kempů, takže to byli spíš lidé na dovolené,“ řekl Bílý.
|
Rybářská stráž přistihla pytláka, začal na ni najíždět autem
Do červencové akce se vedle členů rybářské stráže zapojili i policisté Odboru cizinecké policie, oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort. „Zkontrolovali jsme revíry na řece Ohři, u rybníků Ranžírák, Svatavák, Velký Rychnovák či Gsteinigt na Sokolovsku,“ řekl k rozsahu akce policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Rybářské lístky však museli předložit i ti, kteří chytali ve vodních nádržích Jesenice a skalka.
Společné hlídky za několik hodin zkontrolovaly 99 rybářů. „Byli to lidé z Německa, Ukrajiny, Moldavska, Maďarska, Polska, Vietnamu, Bulharska, Filipín a samozřejmě České republiky, kterých byla téměř polovina,“ upřesnil Kopřiva.
Zatímco cizinečtí policisté nezjistili žádné přestupky, lidé z rybářské stráže zaznamenali čtyři prohřešky proti rybářskému řádu. Ty vyřešili záznamem do přehledu o úlovcích.
Podle Martina Bílého se stává, že cizinci chytají ryby bez patřičné povolenky. „To ale i Češi,“ podotkl jednatel svazu. Rybáře bez povolenek pak strážci revírů řeší jako klasické pytláky.