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Rybaření stále častěji láká cizince, ukazují výsledky policejních kontrol

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  9:30

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Policisté spolu se členy rybářské stráže zkontrolovali skoro stovku rybářů. Nadpoloviční většinu z nich tvořili cizinci. | foto: Policie ČR

Rybaření ve vodách na Chebsku už není doménou pouze tuzemských rybářů. Jak ukázaly výsledky společné červencové akce policistů a členů rybářské stráže, více než polovinu kontrolovaných lidí tvořili cizinci. A zdaleka mezi nimi nebyli jen turisté ze sousedního Německa.

Podle Martina Bílého, jednatele západočeského územního svazu Českého rybářského svazu, je zájem cizinců o rybolov v Čechách setrvalý. „Mohu to potvrdit na základě prodeje povolenek,“ konstatoval.

To, že nadpoloviční většinu rybářů kontrolovaných ne Chebsku přičítá faktu, že jde o turistickou lokalitu. „Je tam hodně kempů, takže to byli spíš lidé na dovolené,“ řekl Bílý.

Rybářská stráž přistihla pytláka, začal na ni najíždět autem

Do červencové akce se vedle členů rybářské stráže zapojili i policisté Odboru cizinecké policie, oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort. „Zkontrolovali jsme revíry na řece Ohři, u rybníků Ranžírák, Svatavák, Velký Rychnovák či Gsteinigt na Sokolovsku,“ řekl k rozsahu akce policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Rybářské lístky však museli předložit i ti, kteří chytali ve vodních nádržích Jesenice a skalka.

Společné hlídky za několik hodin zkontrolovaly 99 rybářů. „Byli to lidé z Německa, Ukrajiny, Moldavska, Maďarska, Polska, Vietnamu, Bulharska, Filipín a samozřejmě České republiky, kterých byla téměř polovina,“ upřesnil Kopřiva.

Policisté spolu se členy rybářské stráže zkontrolovali skoro stovku rybářů. Nadpoloviční většinu z nich tvořili cizinci.
Policisté spolu se členy rybářské stráže zkontrolovali skoro stovku rybářů. Nadpoloviční většinu z nich tvořili cizinci.
Policisté spolu se členy rybářské stráže zkontrolovali skoro stovku rybářů. Nadpoloviční většinu z nich tvořili cizinci.
Policisté spolu se členy rybářské stráže zkontrolovali skoro stovku rybářů. Nadpoloviční většinu z nich tvořili cizinci.
4 fotografie

Zatímco cizinečtí policisté nezjistili žádné přestupky, lidé z rybářské stráže zaznamenali čtyři prohřešky proti rybářskému řádu. Ty vyřešili záznamem do přehledu o úlovcích.

Podle Martina Bílého se stává, že cizinci chytají ryby bez patřičné povolenky. „To ale i Češi,“ podotkl jednatel svazu. Rybáře bez povolenek pak strážci revírů řeší jako klasické pytláky.

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