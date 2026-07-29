Kolem dálniční policie prosvištěl řidič luxusního SUV téměř dvoustovkou

Ztráta řidičského průkazu a zákaz další jízdy. Takové následky měla rychlá jízda po dálnici pro čtyřicetiletého řidiče luxusního SUV Lexus u Lubence.
Do hledáčku hlídky dálniční policie karlovarského ředitelství se dostal v okamžiku, kdy se kolem ní 23. července prohnal vysokou rychlostí. „Policisté řidiči naměřili 194 kilometrů v hodině v místě, kde byla nejvyšší povolená rychlost 130,“ potvrdil mluvčí policie Jan Bílek.
Důvod k zastavení vozidla byl tedy nabíledni. Při kontrole policisté provedli u pospíchajícího motoristy dechovou zkoušku na alkohol. Ta dopadla negativně.
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„Policisté čtyřicetiletému řidiči na místě zadrželi řidičský průkaz a zakázali mu další jízdu. Jeho prohřešek pak oznámili příslušnému správnímu orgánu k dalšímu jednání,“ doplnil Bílek.
Za překročení maximální rychlosti mimo město o více než 50 kilometrů v hodině hrozí řidiči ve správním řízení pokuta sedm až 25 tisíc korun, šest bodů do karty řidiče a zákaz řízení na šest až 18 měsíců.
Na dodržování rychlostních limitů se policisté intenzivně zaměří ve dnech 3. až 9. srpna při celorepublikové kampani Speed.